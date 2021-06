El músico Roger Waters, reveló que no aceptó la oferta de Mark Zuckerberg cuando quiso usar una canción icónica de Pink Floyd para promocionar Instagram y Facebook en su cuenta de Twitter. Waters admitió su respuesta después de que un periodista publicara un tweet al respecto.

El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, quería usar la legendaria canción de Pink Floyd, “Another Brick in the Wall” durante un proceso de promoción de Facebook e Instagram. Por lo tanto, Zuckerberg ofreció una gran cantidad de dinero, probablemente millones, a Roger Waters para poder usar la canción.

Sin embargo, la respuesta del cofundador de Pink Floyd a Zukerberg, fue muy dura debido a que Waters considera a Facebook como un lugar de censura.

Mark Zukerberg quería usar canción de Pink Floyd

"¡Vete a la ching...!", la respuesta de Roger Waters a Mark Zuckerberg.

La Verdad Noticias te recuerda que, el undécimo álbum de estudio de Pink Floyd titulado “The Wall” fue lanzado el 30 de noviembre de 1979. El álbum se definió como una ópera rock y se convirtió en uno de los mejores álbumes de todos los tiempos además de ser uno de los álbumes más exitosos de la banda, recibiendo críticas positivas.

"The Wall" se mantuvo en el número uno en las listas de Estados Unidos durante quince semanas y alcanzó el número tres en las listas de Reino Unido.

Una de las canciones más icónicas del álbum, “Another Brick in the Wall” constaba de tres partes que reflejan un muro creado por la pérdida de un padre, maestros abusivos, una madre sobreprotectora y un colapso mental. Roger Waters estaba en la voz principal, el bajo y David Gilmour en la guitarra. La canción también fue escrita por Roger Waters.

Roger Water rechazó la oferta de Mark Zuckerberg

Fue el periodista de investigación, Peter Cronau quien reveló que Roger Waters rechazó la oferta de Mark Zuckerberg diciendo que “¡Vete a la chingada!” cuando quería usar 'Otro ladrillo en la pared' como promoción de Facebook e Instagram. Waters admitió lo que dijo e incluso si ofreció una gran cantidad de dinero a través de su cuenta en Twitter.

Además, afirmó que la gente puede llamarlo hipócrita debido a que todavía usa Facebook. “Peter Cronau, gracias por prestar atención hermano. Llamando a todos los trolls, vamos idiotas, llámenme hipócrita por publicar esto en la plataforma censurada de mierda de Zuckerberg, @Facebook ahora".

Como era de esperarse, los comentarios del cofundador de Pink Floyd contra Mark Zuckerberg fueron aplaudidos por sus fanáticos alrededor del mundo. Es de recordar que Roger Waters ha revelado nuevas fechas de conciertos en México para 2022, así que su base de fans mexicana estará alerta a las próximas publicaciones en Twitter del músico.

