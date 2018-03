Vetan a amoroso de Tv Azteca por tener amistad ¡con Magda Rodríguez!

El amoroso Jorge Villalobos recibió un trato bastante descortés y humillantes por parte del productor Alejandro Esquivel. De acuerdo con información de un medio nacional el integrante de Enamorándonos fue sacado de las instalaciones de TV Azteca por el productor sin explicación alguna. Jorge declaró lo siguiente:

"Yo fui a grabar el programa y todo iba normal, entramos al primer bloque y en eso el productor Alejandro, se me acerca y me saca del foro recalcando que por órdenes de directivos, ya no podía estar ahí y ni siquiera me dejaron ir por mis cosas a camerinos, literal me trataron como un ratero”.