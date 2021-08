La apariencia de Billie Eilish ha causado un gran impacto durante los últimos meses, pues dejó de lado su antiguo look para lucir outfits que resaltaban su sensualidad y le robó suspiros a millones de sus fans, quienes olvidaron la vestimenta de Billie Eilish de hace unos años cuando debutó en la música.

Actualmente la cantante ha declarado que está en contra de la estigmatización del aspecto físico, de la cual ella también ha sido víctima, siendo esta una de las razones principales por las que decidió ocultar su cuerpo bajo prendas extra grandes.

Hay más de un outfit de Billie Eilish que ha causado impacto durante los últimos años, pero ahora te hablaremos del look habitual que tenía la cantante durante su primera etapa como cantante, misma que dejó atrás después del lanzamiento de su nuevo disco.

¿Cómo es la vestimenta de Billie Eilish?

El estilo de la cantante es muy distinto a otros artistas de su edad

La vestimenta de Billie Eilish se compone principalmente de prendas holgadas, las cuales son varias tallas más grandes que su talla actual, teniendo como prenda favorita las sudaderas, mismas que nunca faltan en sus outfits y acostumbra usarlas con diseños extravagantes.

Aunque Billie Eilish en traje de baño ha causado furor con su figura, misma que ha sido halagada incontables veces, ella prefiere ocultarla, ya que no quiere ser reconocida sólo por su físico, sino por su talento, el cual es innegable y prueba de eso fue el éxito de Happier than ever.

¿Por qué Billie Eilish no usa ropa ajustada?

Billie cambió su look en los últimos meses

Aunque actualmente ha cambiado su guardarropa y ha lucido su increíble figura, una de las razones por las que la cantante casi no usa ropa ajustada es para no ser juzgada por su figura, como sucedió cuando se filtró una foto suya muy casual, recibiendo constantes ataques y con esto confirmando el por qué de su elección de prendas.

Además de esto, la propia cantante ha revelado que es también por un asunto de comodidad, ya que se siente más libre con prendas de talla extragrande, y esto se pudo ver en las fotografías promocionales de su exitoso EP Don’t smile at me, donde su conjunto de sudaderas con ropa holgada fueron la sensación.

¿Dónde comprar ropa de Billie Eilish?

¿Usarías la ropa de Billie Eilish?

La ropa de Billie Eilish puede comprarse a través de Amazon, MercadoLibre, SHEIN y H&M, cuya marca recientemente trajo su nueva línea de ropa inspirada en Billie Eilish a México, misma que se volvió un éxito total, especialmente tras el lanzamiento del segundo álbum de estudio de la cantante ‘Happier than ever’, hace unas semanas.

La vestimenta de Billie Eilish ya es todo un ícono de la moda, e incluso muchos fans prefieren este estilo que el actual, aunque probablemente Billie regrese pronto a su antiguo look, pues en una foto reciente en su cuenta de Instagram, lució un outfit negro en tallas grandes como acostumbraba antes.

