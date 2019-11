Vestida y alborotada dejaron a Tábata Jalil

Tábata Jalil, la conocida conductora de Venga la Alegría, durante el programa desempeña una actividad importante, ya que es la encargada de realizar entrevistas y reportajes bastante interesantes.

Le encanta apoyar a las personas que marcan la diferencia

A través de sus historias de instagram todos los días invita a sus seguidores para que puedan ver los reportajes y notas que realiza.

Hace unos días habló sobre un evento gastronómico y el día de ayer sobre un tema que a muchas chicas les puede llegar a interesar, pues habló sobre un estilista que trabaja totalmente de forma sustentable, reciclando cabello y todo lo que le sea posible para poder proteger el ambiente.

A través de sus historias dejó el contacto de Juan Corte para que todo aquel interesado pueda contactarlo.

Como planta dejaron a Tábata en Alameda Sur

A Tábata le encanta compartir en sus historias las actividades que realiza durante el día, y el día de ayer compartió un pequeño video donde hizo público que se pasó de confiada porque sus entrevistados LA DEJARON PLANTADA en Alameda Sur.

La conductora ya no compartió más en sus historias, así que no se sabe si sus entrevistados llegaron o no, o si habrá reportaje en el programa de hoy, lo que sí sabemos es que Tábata luce perfecta en todo momento, y en sus publicaciones recientes compartió el vestido que tenía puesto en sus historias durante el programa y hay que reconocerle que los 60 mil likes que recibió en la serie de fotografías que compartió se quedaron cortos ante la belleza de la conductora.

Con vestido rojo y enseñando toda la pierna, Tábata se ganó la atención de sus seguidores ¿y cómo no? ¡luce espectacular!

