Versión de Alec Baldwin sobre el tiroteo de “Rust” es cuestionada por el fiscal

https://laverdadnoticias.com/espectaculos/Alec-Baldwin-fue-quien-disparo-el-arma-que-mato-a-directora-de-fotografia-en-Rust-20211021-0144.htmlLa fiscal de distrito de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, reveló que su oficina había llevado a cabo un experimento informal para verificar las afirmaciones de Alec Baldwin de que no había apretado el gatillo del revólver de estilo antiguo en el set de filmación de 'Rust' para que disparara la bala real que mató la directora de fotografía Halyna Hutchins.

En una entrevista la semana pasada, Carmack-Altwies, quien dirige la investigación sobre el tiroteo fatal en el set en octubre, dijo que había examinado las afirmaciones del asediado actor de que solo había retirado el percutor del arma cuando se disparó.

Durante la prueba no oficial de la teoría del mal funcionamiento mecánico, Carmack-Altwies le había pedido a uno de sus investigadores que llevara su “revólver muy antiguo” a su oficina. Después de despejar una habitación, dos investigadores confirmaron que el arma no estaba cargada antes de "mostrarle visualmente" cómo tirar hacia atrás del martillo puede hacer que se dispare una ronda de munición real.

"Puedes tirar del percutor hacia atrás sin apretar el gatillo y sin bloquearlo. Así que tiras hacia atrás parcialmente, no se bloquea, y luego, si lo sueltas, el percutor puede golpear el cebador de la bala".

Si bien la prueba reveló que el simple hecho de tirar del percutor hacia atrás sin amartillar podría haber causado que se disparara la munición real, un análisis en curso del FBI del arma real utilizada, un revólver Colt 45, determinará en última instancia si la funcionalidad del arma u otras fallas mecánicas podrían haber fallado y hacer que se apagara.

Cuando se confirmó que e la actor fue quiendisparó el arma se generó una gran polémica por la flata de seguridad que había en el set.

Versión de Alec Baldwin es creíble

El actor niega haber apretado el gatillo

Carmack-Altwies se había sentido atraído por la afirmación de Baldwin durante una reunión con ABC en diciembre de que él no había apretado el gatillo. El actor también dijo que no se sentía culpable por lo sucedido ya que no creía que él fuera responsable ni del tiroteo ni de las presuntas prácticas inseguras con respecto a las armas de fuego en el set. Baldwin fue uno de los productores de la película.

“No sabía mucho sobre armas, ciertamente no sobre revólveres de la década de 1850. Entonces, cuando escuché por primera vez eso, dije: 'Oh, eso es una locura'", dijo Carmack-Altwies.

Al señalar que "todo está sobre la mesa" cuando se trata de presentar cargos penales en el incidente, agregó que "ciertamente" existe la "potencial de que un productor o productores sean acusados si tenemos evidencia directa de que deliberadamente ignoraron la seguridad de otros."

La semana pasada, la familia de Hutchins demandó a Alec Baldwin por homicidio culposo, detalles que dimos a conocer a La Verdad Noticias y en ella afirma que el actor y otros miembros del equipo, incluida la armera de escenarios Hannah Gutiérrez-Reed y el asistente de dirección David Halls, así como los productores, son "responsables" de su muerte.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!