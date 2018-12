Verónica del Castillo: ¡Kate es una egoísta e inconsciente!

Después de que se le vinculara con Joaquin ‘El Chapo’ Guzmán y casi tres años de no poder pisar suelo mexicano, Kate del Castillo, de 46 años, por fin podrá visitar el país para pasar la Navidad con su familia.

Sus padres, don Eric y doña Kate, están felices de pasar estas fechas con toda la familia completa. Sin embargo, hace unos días Kate dio unas fuertes declaraciones provocando el disgusto de su hermana mayor Verónica. Una fuente cercana a la familia comentó:

-Por fin Kate estará en México...

"Así es, ella y su familia pasarán juntos la Navidad en México, después de tres años muy difíciles en los que estuvo la incertidumbre de que si venía a nuestro país podían encarcelarla, pero su felicidad se ensombreció un poco por las declaraciones que Kate dio hace unos días en Estados Unidos".

-¿Qué fue lo que dijo?

"De manera muy retadora, Kate declaró: 'Nadie tiene que darme luz verde; mi caso está cerrado legalmente, nadie tiene que hacerme un favor, porque no he hecho nada malo; así que no necesito la aprobación de ningún gobierno para regresar a México'".

-Eso fue muy fuerte...

"Sí, y a la familia no le gustó nada lo que Kate dijo, pues cree que puede afectar su proceso; la más enojada fue su hermana Verónica".

-Dinos qué hizo Vero ante esta situación...

"Dijo públicamente: 'Mi hermana tiene que bajarle dos rayitas, para que ya no dé esas declaraciones'".

-¿Y cómo se siente?

"Está muy molesta con Kate, pues ella ha hecho un gran esfuerzo por que Kate esté bien, tanto, que hasta tuvieron una discusión".

-¿Vero le comentó algo?

"Claro, le dijo: 'Eres una egoísta e inconsciente, nunca piensas en las consecuencias de tus actos, siempre estás afectando a la familia'".

