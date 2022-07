Verónica Toussaint cuenta la verdad sobre el pleito con Sofía Rivera Torres

Verónica Toussaint habla sobre supuesto pleito con Sofía Rivera Torres

La conductora Verónica Toussaint a mediados de 2020 fue parte del rumor de que renunciaría al programa ¡Qué Importa! En donde trabajaba junto a Sofía Rivera Torres, Eduardo Videgaray y José Ramón Sancristóbal ‘Estaca’ en Imagen Televisión, cansada de los malos tratos por parte de su compañera, según reveló Alex Kaffie.

Es por eso que un año después de su repentina salida, Verónica reveló en “Sale el Sol” su verdad sobre su renuncia, “claro que no hubo mano negra, es una decisión que yo tomé consciente, lo dejé porque quería despegarme un poco de la crítica política y de la sátira”, comentó en ese entonces.

Este polémico tema sigue a las conductoras pues en febrero de 2022, Sofía Rivera Torres habló sobre su verdad de la supuesta enemistad con Toussaint y en el programa de Karla Díaz, contó que una conductora con la que trabajaba la trataba mal y tuvieron problemas en el programa que conducían juntas. Pese a que Rivera no quiso dar el nombre, los fans dedujeron que se trataba de ella.

Verónica Toussaint habla de la enemistad con Sofía Rivera Torres

En esta ocasión, Verónica Toussaint, fue cuestionada directamente sobre el tema de esta supuesta enemistad con la esposa de Eduardo Videgaray en el programa “El Minuto que Cambió mi Destino”.

Sobre esto, Verónica aclaró, “No (me choca Sofía) al contrario, tengo mucho qué agradecerle a Sofía, yo aprendí muchísimo de ella”.

La ahora conductora de “Qué Chulada” comentó que acompañó a Eduardo Videgaray cuando perdió a su primera esposa y fue un proceso complicado, por lo que al llegar Sofía a su vida, pudo ver cuánto bien le hizo:

“a mí me tocó como amiga y compañera de él acompañarlo en un proceso complicado y yo creo que Sofía lo único que ha traído a su vida es alegría y amor, entonces ver ese cambio (fue bonito)”.

¿Por qué salió del programa?

Respecto a su salida del programa dijo, “las cosas cambiaron porque justo entra la pandemia entonces dejé de hacer los sketches que a mí me gustaban y entonces lo que yo ya hacía en el programa no me gustaba, entonces me parece muy injusto que se le achaque esa salida a que era un problema entre mujeres”, señaló y agregó, “me parece muy injusto cuando la razón tenía que ver con una cuestión de crecimiento personal”.

Cabe destacar que la conductora Verónica Toussaint también comentó que ha intercambiado mensajes con Sofía y reveló, “de hecho el último mensaje que tengo de ella son de… tenemos un intercambio de notas de voz y te puedo decir que al contrario, es desearnos buen camino y de hecho yo me acuerdo que ella me contó que empezaba telenovela y me contaba que estaba muy emocionada porque había podido llorar… lo hacía muy bien”.

