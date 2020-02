Verónica Ojeda la ex de Maradona presume a su nuevo amor ¿es más guapo?

Verónica Ojeda logró popularidad en Argentina tras darse a conocer el romance que sostenía con el famoso Diego Armando Maradona, sin embargo, la pareja tuvo problemas en su relación amorosa por lo que decidieron terminar, lo que causó un gran escándalo.

A pesar de los años transcurridos, tal parece que la ex pareja de Maradona ya superó lo que sentía por el famoso, pues a través de las redes sociales Verónica Ojeda presentó a su nuevo galán, el afortunado hombre se llama Mario Baudry; ambos lucen muy enamorados y felices en su nuevo relación sentimental.

Te puede interesar: Yuya y Siddhartha ¡más ENAMORADOS que nunca! en romántica cita

La ex de Maradona compartió una romántica fotografía junto a su nuevo galán Mario Baudry, quien es un abogado y escribano; el afortunado novio de Verónica Ojeda tiene dos hijos, uno de ellos se lleva muy bien con la ex del famoso ex futbolista. Además de su profesión es todo un especialista en Finanzas Públicas y Derecho Tributario.

Verónica Ojeda y Mario Baudry derrochan amor en Instagram

Cabe mencionar que para el Día de San Valentín, Verónica Ojeda y Mario Baudry, tuvieron un 14 de febrero muy romántico, rodeados de velas y pétalos de rosas, la feliz pareja presumió el lugar cálido donde pasaron el día de los enamorados y así poder disfrutar de su romance.

La ex de Maradona ha compartido diversas fotografías junto a su nuevo galán, mientras que Mario Baudry también ha hecho lo mismo, pues el abogado luce más enamorado que nunca luego de haber conocido a Verónica Ojeda e iniciar un nuevo romance.

A pesar del tiempo que llevan separados Verónica Ojeda y Maradona, la ex del famoso en su más reciente publicación que realizó en Instagram, envió un contundente mensaje, algunos usuarios especularon que quizás fue una indirecta para el ex futbolista.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana.