Verónica Jaspeado, un sexy demonio con ‘Alma de Angel’

Una de las actrices de comedia más queridas de México es Verónica Jaspeado, quién encantó al público junto a El Negro Araiza en la telenovela de comedia, ‘Amor Mío’ que tuvo dos temporadas y finalizó en 2008, a partir de entonces Verónica se consolidó en la pantalla chica, ahora regresa con una propuesta nunca antes vista en la televisión, ‘Alma de Ángel’.

“Muchísimas gracias a la gente que me ha seguido y ahora les anuncio que regreso a la tele abierta con un nuevo proyecto hecho con todo el cariño del mundo. Fíjate que fue muy grato cuando vi el primer capítulo con mis compañeros, es bastante natural, la comedia de situación es muy buena, fue una sorpresa ver el trabajo de mis compañeros, puesto que solo había leído los guiones respecto a lo que harían y me sorprendió mucho, estoy súper segura que a la gente le va a gustar”, comentó en exclusiva para La Verdad.

‘Alma de Ángel’ es una serie con 13 capítulos que cuentan la vida de un hombre (Ángel) que perdió recientemente a su mujer (Alma) y mientras este trasfondo ocurre, el cielo y el infierno y lucharán por llevarse a Alma, quien no sabe que está muerta.

“Les diría a la gente que es un tema que no se ha tocado antes en la televisión mexicana, y es un programa cien por ciento original y no tengo nada en contra de las comedias, pero en esta en particular vemos una comedia que surge por el contexto no recae en los personajes forzosamente graciosos”, comentó la actriz.

‘Alma de Ángel’ es un programa que contará con grandes actuaciones de la televisión y desde luego grandes personalidades del mundo de la comedia como Niurka Marcos, Raúl Araiza, Julio Bracho, Juan Ugarte, Diego Tenorio, Lizeth Goca y desde luego Verónica Jaspeado.