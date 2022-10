Verónica Castro y Victoria Ruffo terminaron su amistad por esta razón

Dos de las más grandes actrices de telenovelas han sido Verónica Castro y Victoria Ruffo, ambas han podido destacar dentro de la farándula mexicana gracias a su talento para actuar y su gran carisma que las ha puesto en el gusto del público.

Además ambas comparten trayectorias similares pues durante la década de los 80 fueron compañeras en algunos proyectos por lo que terminaron volviéndose amigas.

Sin embargo con el paso del tiempo ambas se separaron y dejaron su amistad en el olvido, y hoy en La Verdad Noticias te contaremos las razones.

Verónica Castro y Victoria Ruffo no son amigas por esto

Victoria Ruffo y Verónica Castro fueron amigas pero el trabajo terminó por alejarlas

Aunque actualmente Verónica Castro se encuentra enfrentando unas acusaciones por supuesto acoso a menores, antes frecuentaba mucho a Victoria Ruffo y se ha dicho muchas cosas acerca de por qué ambas ya no son amigas.

La teoría principal es que se decía que había una gran rivalidad entre ambas actrices, aunque las dos han dejado claro en más de una ocasión que nunca hubo tal cosa, sino que hasta se apoyaron para salir adelante.

Sin embargo el pasar del tiempo ambas tomaron caminos separados e incluso Victoria Ruffo reveló en una rueda de prensa por su participación en Corona de Lágrimas 2 las razones por las que ya no se mantiene en contacto con Vero.

Según las palabras de la Ruffo, los proyectos profesionales que tenían ambas ya no les permitió mantener el contacto pues ambas tenían mucho trabajo, esto provocó que se alejaran cada vez más al punto de ya no tener tiempo para verse .

“Es una mujer que admiro mucho desde siempre, hace poco le dije a Pato que a mí me hubiera gustado seguir una amistad con ella, pero por x, y o z no se pudo, pero la admiro, la respeto mucho y se me hace una mujer estupenda, maravillosa, con un ángel divino. No hay ningún motivo ni malo ni bueno, o sea, únicamente que siempre pasa ¿no?", expresó ruffo.

Con esta declaración Victoria Ruffo por fin zanjó aquellos rumores que las ponían en una rivalidad.

¿Qué edad tiene Verónica Castro?

Verónica Castro es una de las artistas más reconocidas de méxico

Verónica Judith Sáinz Castro es una de las actrrices mexicanas más conocidas en el mundo del espectáculo pues desde la década de los 80 y 90 cosechó fama como conductora de diferentes shows nocturnos.

Además de que también incursionó en el canto y la actuación, su trayectoria larga la ha hecho acredora a un Emmy honorario por su trayectoria en la televisión Latinoamericana.

