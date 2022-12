Verónica Castro vengó una infidelidad golpeando a una famosa actriz

Para evitar más peleas en el set, el productor de la novela tuvo que recurrir al uso de dobles.

Verónica Castro se convirtió en tema de conversación en las redes sociales luego de que los cibernautas recordaran la entrevista que Felicia Mercado ofreció en 2020 al periodista Gustavo Adolfo Infante para su programa ‘El Minuto Que Cambió Mi Destino’, en la cual recordó la vez que fue agredida por la actriz por supuestos rumores de infidelidad.

De acuerdo a sus declaraciones, la madre de Cristian Castro le agarró rencor debido a que se decía que Mercado sostenía un romance con Enrique Niembro, padre de su segundo hijo. La actriz tuvo la oportunidad de vengarse cuando Felicia reemplazó a Edith González en la telenovela ‘Rosa Salvaje’ emitida en 1987.

La agresión llegó durante el rodaje de una escena donde sus personajes protagonizaban una pelea pero la ficción quedó atrás y “La Vero” quiso aprovechar para desquitarse. Para fortuna de Mercado, Guillermo Capetillo salió a defenderla y el productor de la telenovela 'Rosa Salvaje' optó por recurrir a los dobles cada vez que ellas tenían que compartir escena.

Felicia Mercado negó rumores de infidelidad

La actriz recordó este incidente durante entrevista para el programa 'El Minuto Que Cambió Mi Destino'.

La actriz recordó que Veronica Castro le tenía mucho rencor por este inusual rumor: “Nuestro amigo en común, Alfredo Palacios, me dijo: ‘Te tiene alucinada porque se lo bajaste’. Yo no sé si él o quién se puso el saco, pero nunca salí con él, nunca hubo absolutamente nada”.

Al ser cuestionada sobre si era o no verdad dicho rumor, Felicia Mercado declaró que solo era un conocido y que estaba dispuesto a dejar en claro las cosas con la madre de Christian Castro: “Nunca salí con él, nunca anduve con él, de verdad no sé a quién se le ocurrió… Si yo la veo, con mucho gusto se lo digo, yo pensé que ya no nos importaba”.

¿Qué edad tiene Verónica Castro?

Hoy en día, la madre de Cristian Castro es respetada dentro del mundo de la farándula.

Verónica Castro nació el 19 de octubre de 1952 en la CDMX, por lo que ahora tiene 70 años de edad. Recordemos que la actriz, cantante y conductora inició su carrera televisiva en 1968 y hoy en día puede presumir que es una de las celebridades más respetadas dentro del mundo de la farándula mexicana.

