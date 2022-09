Verónica Castro tuvo que pedir disculpas por su romance con un hombre casado

Verónica Castro revela que le pidió disculpas a la esposa de Manuel 'El loco' Valdés.

Uno de los episodios más polémicos en la vida de Verónica Castro, fue cuando se dio a conocer su romance con Manuel “El loco” Valdés, cuando este se encontraba casado y fruto de la relación nació Cristian Castro, razón que la orilló a pedir perdón a quién fue la esposa del comediante.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que la actriz durante muchos años guardó silenció en torno al romance que sostuvo con el padre de su hijo, sin embargo ha dejado en claro que desconocía que estuviera casado cuando quedó embarazada.

En una reciente entrevista, la actriz dio a conocer que se sintió muy culpable con la entonces esposa de “El loco” Valdés, por que incluso llegó a disculparse, confesión que ha generado asombro en el mundo de la farándula.

Verónica Castro se disculpó con la esposa de “El loco” Valdés

¿Qué dijo Verónica Castro?

La actriz Verónica Castro recientemente reveló que desconocía que Manuel ‘El loco’ Valdés estuviera casado cuando se enamoró de él y fue cuando le dio a conocer que estaba embarazada cuando le contó la verdad, por lo que tuvo que enfrentar un difícil momento:

"Tenía que correr a la escuela embarazada y manejar. La opinión pública encima de mí, madre soltera y famosa y luego con Manuel que había estado casado no sé cuántas veces" dijo.

De igual forma, Verónica Castro se sinceró y confesó que era tanta su preocupación por dañar a otra mujer, que en una ocasión se disculpó con la esposa del comediante, por embarazarse.

'Señora perdóneme, yo no sabía que estaba todavía casado con usted', me dijo: 'no, ya no estábamos juntos, no se preocupe Verónica', pero sí me sentí con la obligación porque lo que menos quería en la vida era lastimar a una mujer porque lo que menos quiero yo es que me lastimen a mí” dijo.

¿Cómo se conocieron Verónica Castro y el Loco Valdés?

¿Qué pasó con Verónica Castro y Manuel "El Loco" Valdés?

La actriz Verónica Castro en una entrevista con Pati Chapoy reveló que decidió poner fin a su relación con Manuel “El loco” Valdés, luego de que se enteró que estaba casado y al descubrir su descontento por su embarazo.

"Obviamente, yo creo que no le gustó porque sí tiró para atrás. Sí (rompí con él) porque si no reaccionan en su momento bien, tampoco vas a estar a fuerza de: 'dame dinero y que yo voy a ser problema” dijo.

Aunque por muchos años Verónica Castro guardó silencio en torno al padre de su hijo Cristian Castro, ha revelado que no le guardaba rencor.

