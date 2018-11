Verónica Castro se alista para interpretar su papel en ‘La casa de las flores’

La actriz de las telenovelas Verónica Castro en un principio había mencionado que tras el exitoso del proyecto ‘La casa de las flores’ durante una entrevista mencionó que no regresaría en la siguiente temporada, pero en unas declaraciones recientes, la estrella ha dicho lo siguiente:

El proyecto de Manolo Caro logro captar en las escenas las situaciones que atraviesa una familia y el personaje de Castro, fue bien recibido por los televidentes.

En ‘La casa de las flores’, Verónica Castro interpreta al personaje de ‘Virginia de la Mora’. Durante su asistencia en la alfombra roja del evento los Premios Fénix 2018, la famosa confesó porque decidió seguir interpretando el personaje para la segunda temporada.

“La casa de las flores fue bien recibida, era importante para mí sentirme bien, que el público me sintiera de nuevo, me aceptara, mis viejos fans también, pensé que ellos se iban a espantar de mi actuación y hasta decir que me volví loca… por aquello que fumo mariguana, pero no, mis viejos me aceptaron. Esta buena la serie y le dije a Manolo ‘voy a seguir contigo’, valoré que los chavos, los millennians y los viejos me recibieron con mucho cariño y ¡aquí estoy!”. Dijo Verónica Castro.