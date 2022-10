Verónica Castro rompe el silencio sobre las fuertes acusaciones en su contra

La actriz abordó el escándalo que la persigue desde hace varios días en entrevista telefónica para Ventaneando.

Semanas atrás te dimos a conocer en La Verdad Noticias que Verónica Castro era señalada de tener pláticas subidas de tono con fans menores de edad. Ahora, la actriz recurre al programa Ventaneando para abordar por primera vez la polémica que ha manchado su imagen.

En primera instancia, ella señaló que está muy agradecida con el hecho de que las involucradas hayan salido a defenderla: “Estoy muy contenta y agradecida porque el grupo de chicas que compartían se han comunicado, ha salido afuera la verdad, han puesto todo en su lugar, no había nada de nada.”.

Se ha confirmado que la actriz tenía comunicación con fans y la acusan de sostener pláticas subidas de tono.

Asimismo, confirmó que sí existe un chat con fans y entre ellas hablan de temas subidos de tono pero que nunca ha participado. De igual modo confirma que vio el video íntimo de Gabriel Soto, que sí recibió regalo por parte de ellas y que si las invitó a su casa en Acapulco pero sin mala intención y con el conocimiento de los padres.

Por otro lado, Verónica Castro lamenta en dicha entrevista para Ventaneando que estén utilizando a personas ajenas al mundo de la farándula para dañar su imagen: “Me da mucha pena esta pobre muchacha, me da mucha tristeza… Es un ser humano muy necesitado de amor, la siento desubicada, va de un lado para otro, hace maldosidades; está manipulada, al mandar a una joven y mandar imágenes que están falseadas. Me da tristeza, me da lástima que hagan esto con gente jóvenes”.

Verónica Castro se asesorará legalmente

La actriz tomará medidas legales en contra de sus difamadores.

Al ser cuestionada por Pati Chapoy y sus colaboradores del programa Ventaneando sobre si piensa demandar a sus difamadores, la madre de Christian Castro dijo que ya está recibiendo asesoramiento legal por parte de un grupo de abogados. Mientras tanto, ella intenta seguir con su vida y no se mortifica por las acusaciones en su contra.

“Porque la gente estaba pidiéndolo, son gentes que no son normales, no saben pedir una disculpa cuando se equivocan. Yo sigo con mi vida normal, con las mismas que están ahora, como si no hubiera pasado nada”, finalizó Verónica Castro en la entrevista telefónica que duró casi 20 minutos.

¿Cuántos años tiene Verónica Castro?

Hoy en día, la actriz es considerada un ícono de la televisión mexicana.

Verónica Castro nació el 19 de octubre de 1952 en la ciudad de México, por lo que ahora tiene 69 años de edad. Recordemos que la actriz, cantante y conductora inició su carrera televisiva en 1968 y hoy en día es una de las celebridades más respetadas dentro del mundo de la farándula nacional.

