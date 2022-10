Verónica Castro revela que un famoso cantante la acosó en dos ocasiones

La talentosa actriz y presentadora de la televisión mexicana, Verónica Castro, habló de un momento muy difícil pues fue vulnerada por un hombre famoso, pues la acosó sexualmente en dos ocasiones.

¿Quién acosó a Verónica Castro? La famosa reveló que el hombre que le faltó al respeto en el pasado fue Julio Iglesias pues no quiso nada con él aunque ya había intentado tener algo con ella en camerinos, así que él actuó así en venganza.

En la primera ocasión, ambos estaban en una premiación cuando Julio Iglesias le tocó un glúteo, aunque ella se dio cuenta después que era el cantante e intercambiaron palabras en ese momento.

¿Qué le dijo Verónica Castro a Julio Iglesias después de la tocó indebidemante?

Verónica Castro habló de este asunto en Univisión.

La querida Verónica Castro contó que en el momento en que descubrió que Julio Iglesias le había tocado el durazno ella lo enfrentó y le dijo: “óyeme, cab$%#on, ¿por qué me agarraste la nalga?".

Sin embargo, Julio Iglesias fue muy cínico y le respondió sin ninguna culpa lo siguiente: “Porque no no me dejas que te la agarre en el camerino, pues vengo y te la agarro en el escenario”.

Pero eso no fue todo, pues aunque ella se negó a volver a convivir con él, la obligaron a hacerle una entrevista a Julio Iglesias en su programa y él la besó frente a la cámara sin su consentimiento.

Te puede interesar: Verónica Castro: Esto opina de las comparaciones con Lucía Méndez

¿Cuál es la edad de Verónica Castro?

Edad de Verónica Castro.

La reconocida actriz Verónica Castro tiene 69 años, mientras que Julio Iglesias le lleva 10 años, así que tiene 79 años. Además, como te contamos en La Verdad Noticias, la famosa se ha visto involucrada en una polémica tras ser acusada de mantener chats indebidos con menores de edad.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!