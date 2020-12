Veronica Castro regresa al cine con “Dime Cuando Tu” junto a su hijo Michel Castro

Como te informamos previamente en La Verdad Noticias, la actriz Veronica Castro se ha mantenido alejada de los proyectos actorales desde hace algún tiempo, y su gran regreso fue de la mano de Manolo Caro con La Casa de las Flores, sin embargo, aunque esa serie tuvo 3 temporadas, ella solo participó en la primera.

En ese sentido, la famosa nos vuelve a regalar su talento actoral, pero ahora en el cine, después de varias décadas de no participar en una película, ya que su última cinta fue en 1990 con “Dios Se Lo Pague”, pero esta ocasión era muy especial.

Y es que la mamá de Cristian Castro dijo que tenía tanta fe en su hijo Michel Castro, que le hizo prometer que cuando tuviera su primer largometraje en méxico, ella pudiera participar aunque sea en un papel pequeño.

Este 2020 ese sueño se hace realidad, ya que el fotógrafo será precisamente el director de fotografía, junto a Gerardo Gatica, quien será el director general de la cinta.

Aunque la famosa tiene una familia estable, y siempre cuenta con su hijo Cristian, señaló, según el Universal, que Michele es una de las piezas claves para la actriz actualmente.

"Es una parte muy importante de mi vida Michel, el que me cuida, el que me protege, el que me lleva, que me trae; es del que dependo prácticamente como ser humano”.