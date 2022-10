Verónica Castro recibe el apoyo de Dulce; por esta razón

Tras darse a conocer la noticia sobre el actual estado de Verónica Castro, quien fue acusada de haber tenido pláticas íntimas con menores, mucho se ha especulado pues periodistas conocidos en el mundo del espectáculo, aparentemente la han atacado.

No obstante, traemos para ti información completamente nueva sobre dicho suceso, ya que una famosa cantante se une a la lista de celebridades que apoyan a la conductora Verónica Castro en este momento tan difícil por el que atraviesa, en donde han salido a relucir nombres como Laura Zapata y Lorena Herrera.

Dulce defiende a Verónica Castro

Verónica Castro y Dulce

Recientemente la cantante Dulce fue cuestionada sobre lo que está pasando con la madre de Cristian Castro, por lo que mencionó que no cree que la artista Verónica Castro sea capaz de hacer algo así y que, prefiere no saber tanto del tema ya que se trata de algo delicado.

Fue por eso que declaró lo siguiente, “Yo no me he adentrado a ver eso. Me parece un tema muy delicado y no quise ni verlo porque se me hace como que uno no puede formar parte de esas cosas y esas intrigas que deterioran al ser humano. Sinceramente no lo creo”.

¿Cuál es el nombre verdadero de la cantante Dulce?

La cantante Dulce

El nombre real de la famosa cantante Dulce, es Bertha Elisa Noeggerath Cárdenas y ha logrado forjar una carrera bastante sólida en el mundo de la música, gracias a la increíble voz que posee y al talento indiscutible con el que cuenta.

Cabe señalar que ha realizado colaboraciones con grandes personalidades, como lo son Rocío Banquells y Manoella Torres, en la agrupación “GranDiosas” cuyas presentaciones han sido verdaderamente exitosas.

