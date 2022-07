Verónica Castro reapareció y recordó la vez que empeñó su coche por esta razón

Aunque la actriz Verónica Castro está alejada de la pantalla chica, le gusta compartir publicaciones en su perfil de Instagram, pero recientemente sorprendió a sus seguidores con un reciente video, donde recordó uno de los momentos más difíciles de su vida.

Pero, ¿qué fue lo que pasó? En La Verdad Noticias te compartimos la razón por la que la famosa reapareció en un video, y fue para hablar sobre una situación que le pasó con la Asociación Nacional de Actores (ANDA).

Cabe mencionar que en marzo fueron las elecciones y eligieron a Marco Treviño para ser el Secretario general de la Asociación, pero tras su victoria, varios se pronunciaron sobre el proceso de votación, por lo que piden que se realice de manera presencial.

Verónica Castro reveló lo que hizo tras el nacimiento de Cristian Castro

La actriz rompió el silencio sobre la ANDA

Tras lo sucedido, el Comité Nacional de ANDA se elegirá por voto electrónico, así lo indicaron en una publicación en Twitter, y mencionan que los miembros tienen hasta el 22 de julio para registrarse. Por otro lado, la reposición de la elección del nuevo comité nacional será el 8 de agosto.

Debido a lo mencionado, la actriz se unió a la petición de varios famosos y confesó que prefiere que el voto sea presencial y no electrónico, pero lo que sorprendió a los usuarios es que reveló que nunca le han dado nada, y que lleva muchos años cotizando para la ANDA.

"Hasta para poder tener a mi hijo tuve que empeñar mi coche". Dijo la actriz.

De igual forma, la famosa mencionó: "Ya no confiamos, ya no podemos tener fe, entonces prefiero que mi voto sea presencial, si no les molesta, gracias". Expresó. Por otra parte, los aspirantes para ser representante de la Secretaría General son: Laura Zapata, Felipe Nájera y Treviño.

¿Cuánto hijo tiene Verónica Castro?

La actriz con sus hijos Cristian y Michel

La actriz Verónica Castro tiene dos hijos, Cristian Castro y Michel Saénz Castro, quien estudió comunicación y se considera cineasta y creador de contenido, pues se graduó con una especialidad en televisión, ha realizado colaboraciones como videos musicales y publicidades.

