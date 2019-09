Verónica Castro le pone un alto a los chismes: ¡NO SOY LESBIANA! (VIDEO)

La famosa actriz Verónica Castro ha estado dando mucho de que hablar durante estas últimas semanas, pues causo furor tras revelarse que ‘murió’ en la aclamada serie de Netflix ‘La casa de las flores’, y se convirtió en tendencia en Twitter.

Otro de los aspectos más discutidos de su vida es sin duda si supuesta preferencia sexual, pues se rumora que la actriz es lesbiana ya que incluso ha sido captada con una misteriosa mujer por lo que todos mueren por saber la verdad.

Tras la enorme presión que esta controversial noticia ha causado la propia Verónica Castro se encargo de revelar la verdad de una vez por todas, pues finalmente le dio al público lo que quería y habló al respecto del polémico tema.

¿Qué dijo Verónica Castro?

Según los rumores, Verónica Castro se había integrado a la comunidad LGBT al unirse en matrimonio con Yolanda Andrade, pues fue ella quien dijo que se casó con la famosa actriz.

Aparentemente las cosas se salieron de control pues Verónica Castro ya no podía escapar de los curiosos que la perseguían donde quiera que iba con el objetivo de sacarle la verdad, lo que ya tiene harta a la actriz por lo que reveló su versión de la historia en televisión nacional.

“¡No soy lesbiana!”.

Una corta y contundente frase bastó para dejar en claro las preferencias sexuales de Verónica Castro, pues asistió al popular programa ‘Venga la alegría’ donde finalmente reveló sus verdaderas preferencias sexuales para miles de espectadores.

Así mismo también comento que se le hizo una falta de respeto el comentario de Yolanda Andrade sobre su matrimonio consumado hace más de 20 años, pues le ha ocasionado muchas incomodidades desde su revelación.

"Yo sé con quién se casó, pero no es mi papel decirlo, de hecho me avisó Yolanda hace muchos años. Yo nunca me he casado, ni me casé con los padres de mis hijos menos con alguien más". Declaró Verónica Castro.

También aprovechó para decirle a los televidentes que dejen de molestarla pues a casi nada de llegar a los 70 años ella ya va ‘de salida’ y solo quiere vivir tranquilamente y sin que nadie le falte al respecto.

Mira aquí el video completo:

¡EN EXCLUSIVA para #VLA, nuestra querida Verónica Castro desmiente el rumor de una supuesta boda y reafirma sus preferencias sexuales! @vrocastroficial >>https://t.co/gQ6ToAZJMg pic.twitter.com/dxjIHe7Wj4 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 4, 2019

