Veronica Castro le dice "No" a la segunda temporada de 'La casa de las flores'

Una de las series mexicanas más importante de los últimos meses era Luis Miguel la serie, el público pensó que era muy difícil que otra grabación de Netflix desplazara tan fácil a la serie biográfica del "Sol", pero para sorpresa de muchos apareció 'La casa de las flores'.

La serie 'La casa de las flores', que reformula el clásico culebrón familiar latino con una visión actual, ha llenado las redes con comentarios de sus adeptos, que imitan la forma de hablar de Paulina de la Mora, un éxito que, si ha tenido el mismo efecto en las estadísticas de visionados de Netflix, no tardarán en renovar por más episodios.

Pero, de ser así, la temporada 2 de 'La casa de las flores' podría sufrir una importante baja: la de Verónica Castro. La icónica actriz mexicana parece no estar muy por la labor de continuar con su personaje de Virginia de la Mora.

Aquí yo creo que es mi fin. Con esta temporada es mi fin (en la serie). Se acabó esta mujer. ¿Qué más quieren ver de ella? A la mejor quieren, pero yo ya no. Porque a ver dime, qué mier... vas a ver de esta mujer. ¿Qué más se te ocurre que pueda hacer?”, expresó en unas declaraciones recogidas por Quién, "Yo creo que ya sería la decadencia. Tiene que venir más vieja, más marihuana. Como para entregar casi el equipo. Ya no le puede pasar mucho más. ¿Más carbona? A los 70 años ya no te dan. Hagan lo que quieran, me vale m... lo que hagan. Ya no tienes fuerza para levantar ni siquiera la mano. Pero bueno, ahí veremos. A ver si les aguanto, con mucho gusto aquí me verán". ¿Se desdice finalmente en sus palabras? ¿conseguirá el director Manolo Caro convencerla para hacer la temporada 2 de 'La casa de las flores'? Esperemos saberlo pronto.