Verónica Castro habla sobre los malos tratos de Valeria Liberman

Verónica Castro reveló durante una entrevista para Ventaneando que no tiene intenciones de buscar a sus nietos mayores, Mikhail Zaratustra Castro Liberman y Simone Candy Castro Liberman, debido a que la ex esposa de su hijo Cristian Castro es muy violenta.

Verónica Castro rompió el silencio

A escasos días de revelar que tiene 13 años sin ver a Mikhail Zaratustra, la actriz confesó que, aunque tiene ganas de encontrarse con el menor, así como a su hermana, el comportamiento de su ex nuera la detiene para ir a buscarlos.

“No lo haría porque ella es muy grosera, es una mujer muy, muy grosera", dijo.

"Una vez casi le pega a su mamá y le habló muy feo, el día de la petición del matrimonio de Cristian, y yo ese día la regañé muy fuerte, le dije ‘no quiero que le dé malos ejemplos a mi hijo, ni a los que vayan a ser mis nietos, entonces te pido un favor, no le vuelvas a faltar respeto a tu madre, porque es como si me lo faltaras a mi o a cualquier mamá’.

Verónica Castro habla sobre los malos tratos de Valeria Liberman

Valeria Liberman, ex nuera de Verónica

Se enojó mucho, me volteó a ver con mucho odio, y después me enteré que hizo cosas muy feas cuando falleció su papá, fue a pedirle de una manera muy desagradable el dinero a su mamá, es una persona fea”, contó. Acto seguido, y a pesar de lo que en un futuro puedan pensar sus nietos, Vero agregó:

“Me da mucha pena decirlo porque son mis nietos y sé que les va a doler porque es su mamá".

"Pero por lo menos a mi me ha tratado muy mal, ha hecho las cosas muy feas, y yo con ella no quiero tener ni siquiera medio acercamiento, me pongo en el tapete con mis nietos, con las criaturas, pero con ella no, porque le hizo mucho daño a su papá, a su mamá, a mí y a mi hijo por supuesto”.

Verónica Castro habla sobre los malos tratos de Valeria Liberman

Finalmente, la conductora reveló que Cristian si tiene contacto con sus hijos mayores, aunque mantiene sus reservas, pues no lleva una buena relación con Liberman.

“Si va, se asoma, les habla por teléfono, les habla por la pantalla cuando está lejos, cada vez que puede se escapa y tiene contacto, siempre y cuando haya una persona, porque tiene miedo de que le haga algo a sus hijos, entonces como comprenderás no está fácil la situación”, concluyó.

Sigue leyendo La Verdad Noticias y entérate de la información más relevante de tus artistas favoritos.

Te recomendamos.- Verónica Castro deja su retiro y Yolanda Andrade se enoja

¿Sabes cuándo podrás vacunarte contra el COVID-19? Síguenos en Google News y mantente informado.