Verónica Castro confiesa que se sintió "vieja” en su regreso al cine

“Dime Cuándo Tú” es la comedia romántica mexicana que trae de regreso al cine a la reconocida Verónica Castro. La artista de 68 años había anunciado hace algún tiempo que se retiraría por completo de la televisión; sin embargo, nuevamente la tendremos en la pantalla.

Durante la conferencia de prensa de la premiere de la primera cinta dirigida por Gerardo Gatica, Verónica confesó que “hizo una excepción” y regresó a la actuación, después de que su hijo menor Michel Castro (quien es director de fotografía de la película) la convenciera.

“Me agarraron entre los dos, son como hermanos y es un grupo lindo que tienen de amigos de hace muchísimos años y que además, pues sí tuve que lidiar con ellos, porque sí me tocaba que los fines de semana o los fines de año se reunían en la casa o me los llevaba a Avándaro, a Acapulco; siempre alucinaban la cosa del cine”, relató.

Verónica Castro se sintió vieja por el look de “Dime Cuándo Tú”

Vero también bromeó con el hecho de que en la película luce “más vieja” de lo que en realidad es, algo con lo que no se sintió muy cómoda pero luego se acostumbró. Aunque también “culpó” a la cuarentena por el estilo que trae actualmente.

“Me sentía muy vieja con el personaje, esas maquillistas me hicieron ahí cosas y luego me pusieron unas pelucas, pero mírenme ahora, no necesité ni pelucas, ni arrugas, ni nada, así me trajo la pandemia”, bromeó la actriz.

Los fans de Verónica Castro podrán nuevamente en el cine a la actriz, después de 30 años alejada de la pantalla grande/Foto: Horizonte Matamoros

La última vez que el público pudo ver en el cine a Castro fue en la película “Dios se lo pague” de 1990. Pero la estrella aseguró que estaba muy contenta de regresar con actores que son grandes amigos suyos y también con los nuevos talentos jóvenes.

“Dime Cuándo Tú” cuenta con la actuación de Verónica Castro en el papel de la abuela, pero el resto del elenco está conformado por los actores Jesús Zavala, Ximena Romo, José Carlos Ruiz, Héctor Bonilla y el youtuber Juca Viapri.

Esta nueva cinta llegará a los cines el próximo 25 de diciembre, y es la primera vez que Verónica trabajó con su hijo Michel Castro. ¿Verás la cinta “Dime Cuándo Tú”? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

