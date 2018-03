Verónica Castro confesó que no puede ver a sus nietos

Te puede interesar

Verónica Castro confesó lo consternada que se encuentra por no poder tener comunicación con sus nietos mayores, Simone y Zaratustra, hijos que Cristian Castro procreó con su ex Valeria Liberman.Durante la alfombra roja de los Premios Fénix en México, la actriz reveló: “No me los han dejado ver, y ayer cumplió años mi Zaratustra amado, y bueno si tienen aquí alguna cámara que lo pueda ver, le mando un beso a mi nieto precioso y a mi Simone por supuesto y a mi Rafaella que ya saben que amo. Rafaella es mía, a esa ya me la regalaron, ella ya es mía”, expresó. Incluso Vero empleo las redes sociales para enviar una felicitación a su nieto, junto a una imagen del menor rodeado de toda su familia. “Feliz Cumple TITÁN! Todos te amamos y extrañamos. ????????????”, escribió. https://www.instagram.com/p/BcWCiBMDjhU/?hl=es&taken-by=vrocastroficial Cabe señalar que la situación es completamente diferente con su otra Rafaella, producto de la relación de Cristian con Paola Eraso, pequeña que constantemente convive con la conductora. https://www.instagram.com/p/BTZf4XeDtGm/?hl=es&taken-by=vrocastroficial Por otra parte, Vero mostró su negativa con respecto a las recientes declaraciones de su primogénito, quien confesó que le gustaría vivir rodeado de toda su familia. “No, no, a mí me gusta mi soledad, mi tranquilidad, mi paz, con él (Cristian Castro) es puro ¡pas, pas!, ¡no!, ¡no!”, manifestó.