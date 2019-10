Verónica Castro celebra su cumpleaños oculta del público

Este sábado 19 de octubre, la actriz Verónica Castro celebra su cumpleaños número 67, luego de anunciar su retiro del medio artístico debido la polémica que surgió luego de entablar una guerra de declaraciones con Yolanda Andrade quien asegura que entre la actriz y ella hubo una relación amorosa que terminó en boda.

La polémica artista quien tiene una carrera de más de 50 años de trayectoria y ha formado parte de algunos de los proyectos más exitosos e icónicos de la televisión mexicana, aseguró que ya no estaba dispuesta a pasar por más humillaciones y mentiras.

Es por esta razón que con mucho pesar, a través de las redes sociales Verónica Castro anunció su retiro de la vida pública poniéndole fin a una de las carreras más emblemáticas de las últimas décadas.

Es por esta razón, que sosteniendo su palabra de llevar una vida más tranquila, Verónica Castro ha decidido celebrar su cumpleaños alejada del escándalo y de mundo de la farándula, a pesar de que sus seguidores le piden que reconsidere la idea.

En redes sociales varios artistas ya se han pronunciado para felicitar a la bella actriz, pues es una mujer muy querida dentro del mundo del espectáculo, teniendo consigo grandes amistades como Galilea Montijo, con quien participó en la última emisión del reality ‘Pequeños Gigantes’.

Sin embargo, ni con todas las felicitaciones y muestras de estima por parte de familiares y compañeros de trabajo Verónica Castro se ha pronunciado al respecto; prueba de ello es su cuenta de Instagram, donde solo pública frases de motivación personal desde que se suscitó el escándalo de su romance lésbico.

No obstante, no tenemos duda que al interior de su hogar y con la privacidad que le acomoda, Verónica Castro no pasará desapercibido su festejo de cumpleaños, por lo cual desde aquí le mandamos nuestros mejores deseos.

