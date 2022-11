Verónica Castro aún sufre la muerte de su madre y dice querer reunirse con ella

La actriz ha sido perseguida por fuertes polémicas que la han puesto en el ojo del huracán.

Todo parece indicar que Verónica Castro seguirá inmersa en el escándalo, pues ahora se ha dado a conocer que el fallecimiento de su madre le sigue afectando, esto pese a que ocurrió en abril de 2020. Sin embargo, el detalle que ha preocupado a sus fans es que se dice que podría intentar contra su vida para así poder “reunirse con ella en el cielo”.

Una amiga cercana a la actriz dijo a la revista TVNotas que ella está abusando de los medicamentos para dormir: “Verónica ha excedido los tranquilizantes y medicamentos controlados que usa para dormir; los toma como si fueran dulces y eso nos preocupa mucho, porque de pronto nos hace pensar que ya no quiere vivir”.

Una amiga de la actriz le confesó a TVNotas que ella no la está pasando nada bien.

De igual modo, la también cantante y conductora ha comenzado a despedirse de sus seres queridos, a quienes les ha externado su deseo de reunirse con su fallecida madre en más de una ocasión: “En cada oportunidad que tiene se despide de nosotros; es ahí donde sabemos que está bajo los efectos de los medicamentos”.

Verónica Castro sufre la muerte de Doña Socorro

Doña Socorro Castro falleció el pasado 24 de abril de 2020 a la edad de 85 años.

Los recientes escándalos en los que ha estado involucrada, mismas que La Verdad Noticias te contó con anterioridad, solo empeoran la difícil situación que vive la protagonista de ‘Rosa Salvaje’, quien aún no supera el dolor de haber perdido a su madre pero que tampoco se deja ayudar. Así lo confirmó su amiga, quien explica la difícil situación que vive la actriz desde abril del 2020.

“Eran muy unidas, Vero siempre hizo todo lo necesario para que su mami estuviera en las mejores condiciones, la tenía muy consentida y de pronto ya no tenerla en vida, fue un golpe muy fuerte del cual no se ha podido levantar del todo, no veo que tenga fuerza de voluntad para cambiar el rumbo de su vida”, dijo la amiga de Verónica Castro.

Te puede interesar: Verónica Castro celebra su cumpleaños en medio de escándalos y supuesto problema mental

¿Cuántos años tiene Verónica Castro?

Hoy en día, la actriz es considerada un ícono de la televisión mexicana.

Verónica Castro nació el 19 de octubre de 1952 en la Ciudad de México, por lo que ahora tiene 70 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, la actriz, cantante y conductora inició su carrera televisiva en 1968 y hoy en día es una de las celebridades más respetadas dentro del mundo de la farándula nacional.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales