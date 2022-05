¿Verónica Castro abusa de los filtros? Foto la pone en evidencia

La nueva foto de la actriz se convirtió en "comidilla" de las redes sociales.

Verónica Castro se reunió este fin de semana con su familia para celebrar el cumpleaños de su hermano José Alberto “El Güero” Castro. Horas más tarde, la actriz presumió una foto del reencuentro en Instagram pero ella no se esperaba que el productor de telenovelas dejara en evidencia que abusó de los filtros al compartir la misma imagen sin edición.

En la postal publicada en el perfil de la madre de Christian Castro en dicha red social podemos observar que ella luce su hermoso rostro con orgullo. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que su hermano también lucía un rostro terso, lo que despertó sospechas en algunos seguidores.

La actriz compartió una foto en Instagram junto a su hermano para felicitarlo por su cumpleaños.

Pese a ello, los fans se deshicieron en halagos para con la también cantante y presentadora de televisión. “El rostro más bello”, “Eres tan hermosa”, “Los años en tí no pasan, danos el tip”, “Siempre tan bonita” y “Las canas te sientan perfecto” son algunos comentarios que se leen en la publicación de Instagram.

“El Güero” Castro la deja en evidencia

El productor de Televisa compartió la misma fotografía en Instagram y dejó en evidencia que había sido editada.

Cibernautas se percataron de los filtros de la Internet.

Tal y como te mencionamos al principio, “El Güero” Castro compartió la misma fotografía y dejó en evidencia que la actriz había hecho uso de los filtros para desaparecer sus arrugas, lo que desató algunas críticas en su contra pero sus fans no dudaron en salir en su defensa.

No obstante, todo indica que el hecho de quedar en evidencia por culpa de su hermano no le molestó para nada, pues hasta bromeó con la situación. “Hubo un piquetito de photoshop, pero para eso lo compré y me divierto”, fue un comentario de ‘La chaparrita de oro’.

¿Cuál es la edad de Verónica Castro?

Hoy en día es considerada una de las actrices más queridas de la televisión mexicana.

Verónica Castro nació el 19 de octubre de 1952, por lo que ahora tiene 69 años de edad. Tal y como te comentó La Verdad Noticias con anterioridad, la actriz ya considera retirarse del mundo del cine y la TV, esto tras ejercer 57 años de exitosa trayectoria artística en México.

