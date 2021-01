Verónica Castro ¿Se lleva y no se aguanta? reclama a periodista por esta razón

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias, el cantante Cristian Castro, hijo de Verónica Castro, hizo pública su relación con una cantante de origen argentino, llamada “Maite”, pero mucho se ha hablado sobre el intérprete como pareja, ya que mujeres que han estado con él revelaron que es un presunto acosador.

En ese sentido, la actriz de La Casa de las Flores parece no estar muy contenta por todo lo que se ha dicho de su hijo, por lo que la famosa reclamó presuntamente a Ana María Alvarado, quien confesó haber recibido un reclamo por parte de la famosa.

Fue en su canal de Youtube que la ex conductora de Venga La Alegría reveló que la mamá del “gallito feliz” le reclamó por hablar de su bebé, asegurando que piensa en sus propios hijos, y que solo dice lo que dice para “comer”.

“Me pone que se me pegaron muchas cosas de no sé quién, que también le cae mal, al igual que yo, que pobre de mí, que le doy lástima, que yo también tengo hijos y que si lo que tienes es que debes comer, pues come. Lo mismo que le dijo a Yolanda”.

Aunque la conductora de espectáculo aseguró que entiende la molestia de la actriz, le parece injusto que la bloquee, pues durante 30 años de carrera artística ella nunca había hablado mal de la ex del “Loco Valdés”, sin embargo, por un comentario le armó todo un escándalo.

“Yo llevo 30 años trabajando en esto y durante años no he hecho más que hablar bien de Verónica Castro, y por un comentario que no le parece ya me dice que le doy lástima y como gracias a ella”.