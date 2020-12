Verónica Castro ¡Devastada! tuvo problemas de salud tras la muerte de su madre

Como te informamos previamente en La Verdad Noticias, la actriz Verónica Castro sufrió una de las pérdidas más grandes este 2020, después de que su madre falleciera lamentablemente, lo que hizo que la actriz pasara una profunda tristeza.

Aunque la familia Castro se había mantenido muy hermética con respecto a este tema, recientemente la actriz quiso dar algunas declaraciones al respecto, en donde reveló que había pasado por varios problemas de salud tras la pérdida de Doña Socorro Castro.

Fue a través de una entrevista para el programa Ventaneando con Pati Chapoy, que la mamá de Cristian Castro dijo que tuvo varias enfermedades después de la muerte de su madre, tanto que incluso llegó al hospital, pues se le derramó la bilis.

“Me puse mal, no puedo decir mentiras. Estuve muy mal, se me derramó la bilis, me espanté muy feo, me dolían todas las articulaciones, mucha artritis, muchas cosas feas”.