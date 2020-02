¡Verónica Castro CULPA a Manolo Caro por no estar en “La Casa de las Flores”

“La Casa de las Flores” es una serie producida por Netflix, q, que ha logrado tener un inesperado éxito, pues actualmente es considerada como una de las series favoritas en la plataforma, gracias a la participación de un gran elenco de actores reconocidos.

Hay que recordar que Aislinn Derbez, Cecilia Suárez, Dario Yazbek y Verónica Castro, quien abandonó la serie, son algunas de las actrices que aparecieron en la primera temporada de esta novedosa y agradable serie.

Una de las polémicas en la que se vio “La Casa de las Flores” en sus temporadas próximas fue la ausencia de la actriz Verónica Castro, que dejó a los fans muy tristes, pues se volvió uno de los personajes más queridos los televidentes.

En realidad las razones de por qué la actriz había abandonado el proyecto no eran muy claras, todo ha salido a la luz, ya que fue la misma Verónica quien rompió el silencio y dijo los motivos que la obligaron a dejar ‘La casa de las flores’ y ha dejado paralizado a cientos de fanáticos de la afamada serie.

La revelación de Verónica Castro

Fue durante una plática con la bella Galilea Montijo para su nuevo programa ‘Latinus’, que la actriz Verónica Castro, confesó que no fue que ella no quisiera regresar para la segunda temporada, sino que el productor, Manolo Caro, ya no quiso tenerla en la continuación de la historia de la serie, así lo explicó:

Verónica Castro finalmente aclara que pasó con el productor de La casa de las flores : 'No regresé porque él no quiso, yo ya había arreglado todo con la gente de Netflix', le contó a Galilea. pic.twitter.com/zEtM3JwaGt — Vaya Vaya �� (@soyvayavaya) February 12, 2020

“No regresé porque él no quiso, yo ya había arreglado todo con la gente de Netflix. Pero él tenía ya otra idea, entonces yo le dije ‘las segundas partes nunca han sido buenas’, entonces ahí quedó todo y bueno hicieron lo que tenían que hacer”.

Cabe destacar que pese a esa decisión, Verónica Castro ha confesado que fue una experiencia muy buena trabajar en el proyecto, aunque ella ya no estuvo en la segunda temporada, si fue nombrada, por lo que se muestra agradecida y conforme ahora.

