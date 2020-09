Vero Lozano sorprende en redes sociales con su look de primavera

Una de las conductoras consentidas en Argentina es sin duda alguna Vero Lozano, quien decidió sorprender a sus seguidores en redes sociales mostrando su impactante look de primavera, provocando en cuestión de minutos cientos de reacciones en sus diferentes imágenes mostradas, dejando en claro que la moda es lo suyo.

A través de su cuenta oficial de Twitter, la conductora de “Cortá por Lozano” se reportó al cautivar a sus seguidores que no dudaron en reaccionar. “Colección Verano”, escribió la presentadora del canal de las pelotitas y los internautas remarcaron la belleza de la mamá de Antonia. Por otro lado, no faltaron las críticas y una seguidora le salió al cruce: “Lo mejor sería que Vero luche por ley de talles no? Y no fomenten talle 0″.

Vero Lozano presume su look de primavera

Por otro lado, Vero Lozano acompañó el tuit con una serie de imágenes en las que se puede ver a la animadora con un vestido estampado que combina a la perfección con unos inmensos aros rojos. Además, no dejó de presumir de su mascota, se trata de su perrito Copito, quien posó cómodamente en el sillón al aire libre que compartió la protagonista en la red de los 140 caracteres.

Sin embargo, Lozano no solo sobresale por su buen gusto en moda, sino por el exitoso programa que lidera diariamente en la pantalla de Telefe.

Seguidores de Vero Lozano aplauden su look

En los últimos días, varios cibernautas se reportaron al pedir por la presencia de una de las panelistas que se ausentó por una semana y despertó sospechas de renuncia. Ante los rumores, fue la mismísima Paola Juárez la que explicó su situación.

Te puede interesar: Noelia enciende Instagram con enterizo transparente ¡VIDEO!

“Gracias a todos los que preguntaron por mí y me extrañaron en el programa ya mañana nos vemos! Solo una pausa! Qué lindo es sentir que transmitís a los demás no solo información. No los conozco pero los amo, GRACIAS. Para mí también es una grata sorpresa que valoren mi trabajo y hasta que me dijeron que extrañan mis tentadas”, argumentó la periodista en su cuenta de Instagram.

Con información de El Intransigente