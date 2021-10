¿Veremos a Lyn May en “El Juego del Calamar''? Así es la respuesta de la vedette

¿Cómo surgió la cuestión si veremos a Lyn May en “El Juego del Calamar''? Resulta que tras el éxito de la serie surcorea la vedette habló sobre su posible participación en la segunda temporada.

Como es común ella, la actriz ha dado de qué hablar de nueva cuenta, esto luego que en sus historias de Instagram diera a conocer que son muchos los que le han preguntado si estaría dispuesta a participar en la serie de Netflix.

El Juego del Calamar se ha convertido en todo un hit en la plataforma de streaming, algunos la aplauden, otros más la ven como un juego aterrador que incita al suicio y más cosas negativas.

¿Veremos a Lyn May en “El Juego del Calamar''?

Mensaje de Lyn May en Instagram.

Evidentemente surgió la duda si veremos a Lyn May en “El Juego del Calamar'' y todo a causa del “juego de palabras” con las que realizó su storie, ya que dijo:

“Muchos me están preguntando si estaría dispuesta a participar en la segunda temporada del ‘Juego del Calamar’”, esto porque dejaría en suspenso si han sido sus fans o algún productor de la exitosa serie surcoreana.

Recordemos que la actriz ha sido considerada una mujer de controversia, sobre todo en lo que tiene que ver con su supuesto embarazo, lo último fue que Lyn May salió a desmentir su aborto, no perdió a sus bebés tras susto en el avión, aunque muchos la critican ya que apesar del paso del tiempo no le ha crecido la pancita.

Ahora bien, sobre sí veremos a Lyn May en “El Juego del Calamar'', la bailarina, de 68 años de edad, no ha comentado nada al respecto y dejó la pregunta al aire, pero seguramente en las próximas entrevistas que otorgue hablará con más detalle y dará de qué hablar.

Lyn May y su flexibilidad

Donde vaya Lyn May tiene que abrirse.

Si bien, en las últimas semanas, Lyn May ha causado mucha controversia, por su embarazo a su elevada edad, la también cantante es conocida por sus pasos de baile y por la flexibilidad con la que cuenta, por lo que es común que a donde se presente, Lyn May haga su tan conocido “split” para asombrar a su público presente.

Recientemente, la oriunda de Acapulco, Guerrero, dejó impresionada a la prensa de Miami cuando abrió las piernas hasta llegar al suelo, sin temer a su embarazo.

Pero lo que causó polémica fue la manera en la que la legendaria vedette respondió a cuál es el secreto de su flexibilidad, a lo que dijo: “¡Ya te dije! Cogien…”, respondió. Sin duda no sabremos si veremos a Lyn May en “El Juego del Calamar'' o si el embarazo es real hasta que pase el tiempo.

