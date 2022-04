Verdadero motivo por el que Lucero se divorció de Mijares

Han pasado poco más de 12 años desde que Lucero y Mijares anunciaron su divorcio, sin embargo, todavía hay muchas personas que no saben cuáles fueron los motivos que orillaron a la pareja a separarse.

Ambos cantantes comenzaron a salir a mediados de 1990 cuando eran de las máximas celebridades de la música en México, por lo que la noticia de su romance emocionó a miles de mexicanos, quienes siguieron muy de cerca la mediática relación.

Tras poco más de un año de novios, Lucero y Manuel Mijares decidieron casarse y su boda quedó grabada en la memoria de miles de personas, ya que fue transmitida a través de la señal de Televisa.

Lucero y Mijares se convierten en padres

La relación entre Lucero y Mijares creció aún más cuando se convirtieron en padres, su primogénito fue José Manuel, quien actualmente tiene 20 años y años más tarde le dieron la bienvenida a Lucerito, quien acaba de cumplir 17 años.

Pese a que parecía que la familia Mijares Hogaza vivía en una fantasía, todo cambió en el año del 2010 cuando comenzó a correr el rumor de su inminente separación, pero la pareja lo negó en diferentes ocasiones.

Fue hasta marzo de 2011, cuando emitieron un comunicado en el que confirmaron su separación, no obstante, pidieron respeto y para no entrar en detalles por lo que no explicaron en su momento la situación que los había obligado a terminar con su relación, según información de El Heraldo.

¿Por qué se divorció Lucero de Mijares?

De acuerdo con declaraciones de Mijares, su separación de Lucero se originó debido a que ambos tenían una fuerte carga de trabajo y debido a ello ya casi no se veían, por lo que poco a poco la llama del amor se fue apagando.

La separación de Lucero y Mijares fue de mutuo acuerdo y luego de su separación no han tenido ni un solo problema pues encontraron la manera de seguir muy cercanos para mantener su relación familiar intacta ya que es un vínculo que siempre van a compartir.

