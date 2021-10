Ventaneando tendrá fuerte rival con la llegada de Chisme No Like a TV Azteca

Ventaneando ahora tendrá al “enemigo en casa”, ya que el famoso programa de espectáculos, Chisme No Like, será transmitido a través de TV Azteca. Sin embargo, el show conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain no le va a quitar el puesto a Pati Chapoy y sus colaboradores.

El programa de Chapoy lleva más de 25 años al aire convirtiéndose en el máximo referente en informar sobre la vida de las celebridades. Pero, ahora tendrá como rival a Ceriani, aunque en realidad, Chisme No Like será transmitido en la señal de A Más+ (de Azteca) el próximo lunes 1 de noviembre en punto de las 18:00 horas (Hora Centro de México).

No obstante, recordemos que Daniel Bisogno y Javier Ceriani, ambos ahora de TV Azteca, han tenido diversos conflictos mediáticos en el pasado; lo que ha generado intriga entre el público ahora que los dos conductores formarán parte de la misma televisora.

Chisme No Like confirma su llegada a A Más+

A través de las redes sociales oficiales de Chisme No Like, tanto Ceriani como Beristain confirmaron que ahora estarán en la televisora del Ajusco a través de A Más+. Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, este programa de la farándula normalmente se puede ver mediante Youtube.

“Les informamos de nuestra llegada a la empresa del Ajusco, ya que Chisme No Like se transmitirá por la televisión mexicana gracias al éxito que hemos tenido”, escribieron.

Incluso la nueva competencia de Ventaneando tuvo padrinos de honor: “Asimismo fuimos sorprendidos por Laura León y Carlos Bonavides, pues a la distancia nos dieron la patadita de la suerte y nos desearon lo mejor en esta nueva etapa”, revelaron.

Ventaneando se mantiene en TV Azteca

El programa producido por Pati Chapoy aún seguirá al aire/Foto: Radio Fórmula

A pesar de los rumores de que el programa Ventaneando podría llegar a su fin, TV Azteca va a mantener al show de chismes en su mismo horario, es decir de lunes a viernes a las 15:00 Horas (Hora Centro de México), a través de Azteca UNO.

Actualmente, Ventaneando aún conserva su popularidad con la audiencia, ya que cuenta con la participación de Pati Chapoy, Daniel Bisogno, Pedrito Sola y Mónica Castañeda, entre otros conductores.

