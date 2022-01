Ventaneando le falta el respeto a la memoria de Diego Verdaguer

El cambio de letra en el apellido del cantante provocó la furia de los cibernautas.

La muerte de Diego Verdaguer tomó por sorpresa a los programas de espectáculos, quienes hicieron todo lo posible para organizar de manera rápida un homenaje al cantante argentino nacionalizado mexicano. Sin embargo, Ventaneando tuvo un pequeño error, mismo que le ha costado duras críticas en las redes sociales.

Todo comenzó con la emisión del pasado viernes 29 de enero cuando la producción del programa liderado por Pati Chapoy desde hace 25 años realizó una semblanza de la trayectoria musical del también esposo de Amanda Miguel. Lamentablemente, alguien confundió la D con la G en su apellido, lo cual provocó un radical cambio.

Ventaneando cambió una letra en el apellido del ahora fallecido cantante, lo cual fue considerado por los cibernautas como una falta de respeto.

Dicha situación no fue bien vista por los cibernautas, quienes recurrieron a sus redes sociales para arremeter en su contra, pues aseguraban que se trata de una falta de respeto para la memoria del cantante y que era un error tan simple que no se podía permitir. Hasta el momento no se han obtenido declaraciones por parte de la emisión vespertina de TV Azteca.

Imagen Televisión cometió el mismo error

El mismo error fue cometido por una de las producciones de Imagen Televisión.

Un error similar ocurrió con la cadena Imagen Televisión, pues un cibernauta recurrió a su cuenta de Twitter para exhibir con enojo que la emisión liderada por la periodista Yuriria Sierra para dicha televisora también le cambió el apellido a quien fuera intérprete de éxitos como ‘Tonta’, ‘Voy a conquistarte’, ‘Vuelve’ y ‘La ladrona’.

Cabe destacar que este no es el primer percance que presenta dicha empresa televisiva, pues anteriormente te dimos a conocer que el periodista Gustavo Adolfo Infante fue duramente criticado en redes sociales por cometer tremendo error en el funeral de Vicente Fernández.

¿Cuándo fue la muerte de Diego Verdaguer?

La muerte del cantante tomó por sorpresa al mundo del espectáculo mexicano.

La Verdad Noticias informó el día de ayer que Diego Verdaguer había muerto a la edad de 70 años. De acuerdo al comunicado emitido por la familia en redes sociales, su deceso ocurre por complicaciones de COVID-19 tras haber sido hospitalizado en una clínica de Los Ángeles en diciembre pasado.

