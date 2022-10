¿Ventaneando está por llegar a su fin? Cambios en TV Azteca podrían confirmarlo

La emisión liderada por Pati Chapoy cambia de horario una vez más.

Tras la repentina salida de Sandra Smester, Adrián Ortega se convirtió en el nuevo director general de contenidos y distribución de TV Azteca, lo que indica que la televisora del Ajusco presentará significativos cambios en su barra de programación y uno de los primeros proyectos en ser afectados es Ventaneando.

La emisión de espectáculos liderada por Pati Chapoy desde hace 25 años comenzará a ser emitida en punto de la 1:00 PM (Hora CDMX) a partir del próximo lunes 17 de octubre, es decir dos horas más temprano de su horario actual y antes del noticiero Hechos Meridiano.

La barra de programación sufrirá cambios a partir del próximo 17 de octubre.

Por otro lado, el horario de las 3:00 PM será ocupado por ‘Escape Perfecto’, la versión mexicana del programa israelí de concursos en pareja, el cual regresa a la barra de programación de la televisora del Ajusco y que en su momento gozó de muy buen rating.

¿TV Azteca ya no quiere a Ventaneando?

Aunque dicho cambio podría beneficiar a la emisión liderada por Pati Chapoy al permitirle dar exclusivas del espectáculo en un horario más temprano, más de un cibernauta considera que se trata de una traición por parte de los ejecutivos de la televisora, quienes poco a poco han logrado quitarle presencia dentro de la pantalla chica.

De acuerdo al sitio Chacaleo, los ejecutivos tienen intenciones de sacar a Ventaneando del aire debido a que sus niveles de audiencia han disminuido considerablemente en los últimos años y que los escándalos que protagonizan sus integrantes dan mala imagen a la empresa.

Por tal motivo, ellos han venido recortando su tiempo al aire y ahora lo colocan en el horario de la 1:00 PM, un horario que no es muy querido por los productores debido a que el público no suele sintonizar la televisión en dicha hora. No sorprendería en lo absoluto que muy pronto se anuncie el fin del programa al que Pati Chapoy le ha dedicado 25 años de su vida.

¿Dónde ver Ventaneando?

El programa de Pati Chapoy lleva al aire más de 25 años.

En lo que se hace efectivo el cambio de horario, Ventaneando se transmite de lunes a viernes en punto de las 3:00 pm (Hora CDMX) por la señal de Azteca Uno y a través de la app de Azteca en Vivo, disponible para iOS y Android. De igual modo, los episodios completos puede disfrutarse en su canal oficial de YouTube.

