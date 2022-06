Ventaneando arremetió contra Christian Nodal; conductor lo llamó "majadero"

Christian Nodal sigue dando de qué hablar, pero recientemente los conductores de "Ventaneando" no dudaron en reaccionar a un video que subió el famoso en su perfil de Instagram, donde hizo una transmisión en vivo para hablar en contra de la disquera Universal Music.

Pero, a los presentadores no les pareció lo que opinó el artista. Pati Chapoy dijo que otros artistas que han tenido conflictos con sus disqueras son maduros y educados, pero Pedro Sola dijo que el intérprete estaba siendo majadero, además dijo que brillaba más cuando estaba con Belinda.

Recordamos que en La Verdad Noticias te dimos a conocer que Nodal exhibió a Belinda en Twitter. El cantante compartió una captura de pantalla de una conservación que tuvo con su ex a través de WhatsApp. En la imagen se puede apreciar que la famosa le pedía dinero para arreglar sus dientes.

Conductores de Ventaneando criticaron a Christian Nodal

El cantante fue criticado por los conductores de TV Azteca

Pedro Sola mencionó que en el tiempo que él fue novio de Beli había un halo, un brillo alrededor del artista, pero tras la ruptura amorosa, el conductor aseguró que él está muy enojado y expresó: "Yo creo que cayó en eso, en ser un muchachito majadero".

Por su parte, Linet Puente mencionó que a Nodal no se le debe olvidar que debe ser agradecido, ya que aquella disquera le dio la oportunidad. Cabe mencionar que el intérprete de "Ya no somos ni seremos" sorprendió a los usuarios por su drástico cambio de look; se pintó el cabello de amarillo.

¿Cuál es la canción que le compuso Nodal a Belinda?

Ex novio de Belinda

Tras la ruptura sentimental entre Nodal y Belinda el pasado mes de febrero de este 2022, el artista lanzó la canción "Ya no somos ni seremos", con aquel tema habría dejado en claro que la letra está dedicada a su ex, incluso la modelo que aparece en el video fue comparada con su ex novia.

Por su parte, Beli lanzó un tema titulado "K-bron", por lo que varios usuarios aseguran que aquella canción se le dedicó a su ex, el cantante Christian Nodal. Por otra parte, los famosos siguen dando de qué hablar tras el final de su historia de amor.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!