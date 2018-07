Venom estrena su segundo tráiler y es más terrorífico que el primero (VIDEO)

Sony Pictures estrena el segundo tráiler de la esperada película sobre el antihéroe de Marvel, Venom que se apodera del cuerpo de Eddie Brock, interpretado por el actor inglés Tom Hardy.

El personaje de Tom 'Eddie Brock' vuelve a mostrarse en todo su esplendor en el nuevo tráiler de Venom, la película que se estrenará el próximo 5 de octubre, en la que encarna a la bestia del mismo nombre y la cual tratará de manera extensa la relación que guarda con el simbionte que termina por cambiar a su persona.

En este segundo tráiler podemos contemplar todo lo que ya vimos en el pasado y, además, una buena dosis extra de acción, terror y poca piedad de Venom hacia sus víctimas, sin duda un filme que nos dejará indiferentes.

El largometraje, producido por Sony Pictures en colaboración con Marvel, está basada fundamentalmente en dos cómics: “Lethal Protector” y “Planet of the Symbiotes” y está dirigida por Ruben Fleischer quien ha estado a cargo de filmes como Zombieland, 30 Minutes or Less y Gangster Squad .

Los actores Michelle Williams y Riz Ahmed serán parte del reparto donde interpretarán a Anne Weyin y al Dr. Carlton Drake, respectivamente.

Aunque las dudas que quedan por despejar respecto a la película son muchas, con estos nuevos tres minutos de metraje ya es posible hacerse una idea clara de por dónde irá el spin-off de la saga de Spider-man.

Échale un vistazo al nuevo tráiler de Venom: