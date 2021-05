¿Venom y Spider-Man juntos en la misma película? Sony podría hacerlo realidad

Una nueva película con el Spider-Man de Tom Holland y el Venom de Tom Hardy podría estar cocinándose en los estudios de Marvel Studios, en un crossover épico que llegaría en algún punto de los próximos años, según el reporte del portal Giant Freakin Robot.

Durante los próximos años finalmente podríamos ver una batalla entre el arácnido y su villano del espacio exterior como parte del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), un evento para el que millones se han estado alistando desde hace algunos años.

Según el portal, el ambicioso proyecto estaría siendo tomado como una prioridad para Sony, que actualmente está por estrenar la segunda parte de Venom: Let There Be Carnage, cinta en la que veremos por primera vez en la pantalla grande al simbionte color rojo que fusiona sus poderes con el asesino en serie Cletus Kasady.

¿Habrá multiverso en Spider-Man: No Way Home?

Podría ser solo un rumor.

La introducción del Venom de Sony en el UCM ocurriría en el contexto del multiverso que, según las predicciones de los expertos, se estaría abriendo en la próxima película de Spider-Man: No Way Home, que está programada para estrenarse en octubre de 2022.

Como recordarás, aunque Sony es actualmente propietario de los derechos cinematográficos del arácnido, Marvel Studios obtuvo una amable concesión para incluir al personaje dentro de su saga de películas. Gracias a esto la compañía de Disney puede desarrollar ideas e historias con Spidey.

Un nueva pelea entre Spider-Man y Venom

¿Veremos al Venom de Tom Hardy en el MCU?

Los fanáticos del trepamuros estarán de acuerdo en que tuvimos una versión aceptable del anti-héroe de otro mundo en el final de la trilogía dirigida por Sam Raimi, con Tobey Maguire como protagonista.

En aquella cinta el simbionte invasor fue interpretado por Topher Grace. De hecho, se sabe que Raimi no estaba interesado en incluir a Venom en la película, pues su tirada era el Hombre de Arena. Las presiones de la producción de Spider-Man 3 lo hicieron obligar la introducción del personaje y los resultados ya todos los conocemos.

