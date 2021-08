Venom cambie nuevamente su fecha de estreno este 2021

Venom 2, que también es conocida como Venom: Let There Be Carnage, ya no se estrenará en septiembre de 2021, pues han anunciado una nueva fecha de estreno para este año.

Resulta que recientemente se ha dado a conocer que la cinta Venom: Let There Be Carnage, ha sido retrasada nuevamente por la empresa Sony y han dado a conocer que ahora su estreno será en el mes de octubre en vez de septiembre.

Ya se escuchaban anteriormente los rumores de este hecho, ya que en Nueva Zelanda la película cambió su fecha de estreno a noviembre, pero no había nada oficial hasta que la famosa revista Variety señaló que Sony tomó la decisión este 12 de agosto de aplazar el estreno de Venom 2.

¿Por qué retrasaron nuevamente Venom 2?

¿Por qué retrasaron nuevamente Venom 2?

Hay que destacar que el cambio de fecha de la cinta Venom 2, sólo aplica para Estados Unidos, se espera que en próximas horas o días se haga efectivo en todo el mundo, según los rumores oficiales.

También se ha destacado que el retraso de esta esperada película se debe a la pandemia de Covid-19, principalmente al aumento de contagios por la variante Delta en varias regiones del mundo, así como de proteger las ganancias.

Venom: Let There Be Carnage iba a estrenarse en octubre; pero del 2020, antes de que surgiera la Emergencia Sanitaria.

¿Qué otras películas retrasarán su estreno?

Spider-Man: No Way Home

Tras el anuncio de este retraso, muchos cinéfilos se preguntan si la variante Delta también afectará el estreno de Spider-Man: No Way Home, pues son producidas por la misma compañía Sony.

A pesar de los cambios anunciados recientemente, hasta ahora no hay detalles de un cambio en la fecha de estreno de Spider-Man: No Way Home; sin embargo, aún está en la cuerda floja, pues los reportes señalan que si los casos de Covid-19 siguen aumentando, a Sony no le temblaría la mano y mandaría a Spidey hasta el 2022.

Cabe destacar que Venom 2 a comparación con Spider-Man: No Way Home es un éxito asegurado, por lo que la compañía desea sumar lo más posible en taquilla.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!