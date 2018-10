"Venom" abarrota las taquillas de México y el mundo

Con apenas algunos días de su estreno a nivel mundial y predicciones negativas sobre su éxito, la primera película en solitario de Venom, protagonizada por Tom Hardy se ha posicionada como una de las películas más taquilleras no solo este fin de semana en México, sino también a nivel mundial.

Tom Hardy en su papel de Venom

Justo antes de estrenarse la película, gente del medio cinematográfico no preveían el éxito a “Venom”, ya que pensaban que era demasiado graciosa y ridícula; pero a pesar de la negativas predicciones del lanzamiento más importante de Sony este año, todo ha pintado estupendo, debido a que Venom recaudó 189.3 millones de pesos y registró la asistencia de 3.3 millones de personas en México y a nivel mundial recaudó 205.2 millones de dólares tan sólo en su primer fin de semana.

Venom es uno de los enemigos más despiadados de Spider Man

Con las cifras alcanzadas este fin de semana, Venom recaudó lo que muchas otras películas de superhéroes de Marvel y DC no han logrado, dejó muy atrás el estreno de Doctor Strange, Ant-Man and the Wasp y Wonder Woman.

El triunfo no esperado de Venom

Tom Hardy es punto clave en el éxito de Venom

Tal vez el triunfo se confabuló así: puesto que en 2007 nos presentaron a Venom de una forma que dejó mucho, mucho qué desear, por lo que en la mente de los fanáticos quedó la posibilidad de una película que le hiciera justicia a un personaje tan complejo.

Otros de los puntos clave del éxito de la película fue la incursión de Tom Hardy en el protagónico, debido a que este actor británico se hizo de un nombre y una reputación que lo marca como uno de los mejores de su generación.

Trailer de Venom