Venom: Revelan nombre y fecha de estreno de la esperada secuela

Venom: Let There Be Carnage, será el nombre de la secuela de “Venom”, estrenada en 2018 y que tuvo que ser pospuesta por la pandemia de coronavirus que surgió en diciembre pasado.

Venom (2018)

De acuerdo a Sony Studios, Venom: Let There Be Carnage se estrenará el próximo 25 de junio del 2021, cuando su fecha original de estreno era el 2 de octubre de este año.

La cinta centrada en el villano de comics, Venom, será protagonizada nuevamente por Tom Hardy como Eddie Brock y Michelle Williams como Anne Weying.

Al elenco de Venom se une el actor, Woody Harrelson, quien apareció en la escena post créditos de la primera entrega pero ahora ocupará un papel protagónico en la secuela como Cletus Kasady.

Respecto a la trama de la secuela, Venom: Let There Be Carnage, los detalles de la sinopsis no han sido revelados, siendo el título oficial de la cinta el más reciente adelanto de Sony.

Venom: Let There Be Carnage estrena en 2021

Dirigida por Andy Serkis, Venom: Let There Be Carnage confirmó su nueva fecha de estreno el 25 de junio del 2021, que originalmente estaba reservada para The Batman con Robert Pattinson.

Debido a la pandemia de coronavirus, Venom: Let There Be Carnage pospuso su estreno al mismo tiempo que The Batman tuvo que cancelar temporalmente su rodaje por la contingencia.

En consecuencia a la cinta secuela de Venom tomando como fecha de estreno el 25 de junio del próximo año, The Batman, dirigida por Matt Reeves será estrenada el próximo 1 de octubre del 2021.

Te puede interesar: Marvel revela fechas de estreno de TODAS sus producciones pospuestas por COVID-19

The Batman y Venom: Let There Be Carnage, son de las más recientes afectadas por la pandemia de coronavirus, al igual que muchas producciones de diferentes estudios como Marvel.

Al igual que Sony, Marvel, ha tenido que reorganizar todas las fechas de estreno de sus producciones.