Venom: Let there be Carnage, las referencias a Spider-Man y Avengers del tráiler

Durante las últimas horas, Sony Pictures liberó el primer tráiler de ‘Venom: Let there be Carnage’, donde finalmente veremos qué sucedió con el famoso antihéroe, quien ahora deberá enfrentarse a un nuevo súper villano.

Para los fans ajenos a los cómics, Carnage podría ser considerado como ‘el hijo’ de Venom, aunque aparentemente sus orígenes en la película serán distintos a su versión original, sin embargo su apariencia y comportamiento podrían ser mucho más aterradores.

A continuación te hablaremos sobre todo lo que tienes que saber sobre Carnage, el nuevo villano en la esperada secuela de Venom, así como las referencias que aparecen sobre Avengers y el famoso héroe conocido como Spider-Man

Carnage hace su aparición en nuevo tráiler de Venom

Carnage será el villano de Venom en su nueva película

El nuevo tráiler de Venom: Let there be Carnage, o ‘habrá Matanza’, dejó impresionados a todos los fans del personaje, pues primero que nada nos mostró la relación del simbionte con Eddie Brock, el protagonista de la cinta, quienes aprendieron a convivir en el mismo cuerpo.

Tras los sucesos de la primera entrega donde en al escena post créditos vimos por primera vez a Kletus Kasady, interpretado por el actor Woody Harrelson, quien le dará vida a Carnage, el villano de la segunda entrega.

Aparentemente y de acuerdo a lo que vimos en el tráiler, Venom tendrá que hacerle frente a Carnage, quien surge cuando Kletus va ser ejecutado con la inyección letal en la cárcel, siendo una versión mucho más violenta que su ‘padre’.

¿Quién es Carnage, el villano de Venom?

Kletus Kasady hizo su primera aparición en la escena post créditos de la primera entrega de Venom

Carnage es un simbionte creado en el año 1992, haciendo su primera aparición en el cómic de Marvel ‘The amazing Spider-Man #361’, el cual nació durante una fuga en la cárcel cuando Venom irrumpió para liberar a Eddie Brock, dejando a su descendencia en la celda, pero al considerarla insignificante nunca dijo nada de esta.

Kletus Kasady era el compañero de celda de Eddie Brock, y se unió a su nuevo huésped ingresando a través de un corte en su mano, convirtiéndolo así en Carnage, uno de los simbiontes más violentos y peligrosos, ya que tanto el alien como el huésped tenían un comportamiento violento y una sed de sangre incontrolable.

Te informamos en La Verdad Noticias que aunque en la película y los cómics los huéspedes son hombres, Carnage es del género femenino, y a diferencia de su padre es mucho más violenta y poderosa, e incluso no tiene las debilidades que Venom posee como el fuego o el ruido.

Las referencias de Spider-Man y Avengers en Venom

Venom: Let there be Carnage llegará a los cines el próximo 24 de septiembre, pues esta fue la fecha oficial que se anunció en el tráiler, aunque debido a la pandemia del COVID-19, esta podría retrasarse, aunque Sony Pictures no ha declarado nada respecto a esto.

Uno de los motivos por los que la nueva película de Venom ya es muy esperada por los fans, no es sólo por Carnage, sino que aparentemente hay una fuerte referencia a Spider-Man, pues uno de los personajes aparece leyendo el periódico ‘Daily Bugle’ que tiene el mismo diseño que en la trilogía del director Sam Raimi con Toby Maguire como Spider-Man.

Asimismo, en las páginas del diario aparece la palabra ‘Avengers’, y el personaje que lo lee es Patrick Mulligan, otro simbionte conocido como Toxin, quien es hijo de Carnage y nieto de Venom, por lo que la teoría del multiverso del MCU podría incluir a los personajes.

