Venom: Let There Be Carnage muestra su primer tráiler de la película

El primer trailer de Venom: Let the be Carnage ha debutado finalmente, dando a los fans un primer vistazo de Tom Hardy regresando como Eddie Brock, así como el icónico Spider-Man villano conocido como Carnage, interpretado por Woody Harrelson.

Con Venom 2 todavía en camino para su día de apertura, Sony ha presentado el primer tráiler de la próxima secuela.

Venom: Let There Be Carnage presenta el regreso de Hardy como el héroe titular, un reportero que se unió a un simbionte alienígena y se convirtió en el personaje de Marvel favorito de los fanáticos conocido como Venom. Esta vez, Brock se enfrentará al aterrador Cletus Kasaday de Harrelson, mejor conocido como Carnage, quien fue objeto de burlas en la escena posterior a los créditos de la primera película.

Sony eligió al actor y director Andy Serkis para dirigir la secuela, que podría aprovechar su experiencia ya que tiene experiencia más que suficiente con la tecnología de captura de movimiento para asumir la franquicia Venom. Serkis protagonizó algunas de las actuaciones de captura de movimiento más icónicas de todos los tiempos, como Gollum en “El señor de los anillos” y César en el reinicio del “Planeta de los Simios”.

Los fanáticos están emocionados de ver a Hardy unir al Symbiote una vez más, luego del éxito masivo de taquilla la última vez. Sin embargo, cuando finalmente llegue la secuela, todos los ojos estarán puestos en Carnage, uno de los villanos de Spider-Man más populares en la historia de la franquicia.

Venom: Let There Be Carnage fecha de estreno

La película traerá de regreso a Tom Hardy como protagonista.

La secuela del éxito sorpresa de 2018 de Sony llegará a los cines en septiembre, a pesar de los numerosos retrasos en la otra rama de Spider-Man del estudio, Morbius.

La película ha experimentado numerosos retrasos debido a la pandemia de COVID-19 en curso ; Venom: Let There Be Carnage estaba originalmente programado para estrenarse en los cines en octubre de 2020, pero se retrasó casi un año completo. Serkis expresó su decepción por los contratiempos, pero aseguró a los fanáticos que valdría la pena esperar cuando los cines finalmente vuelvan a abrir.

¿Estará Tom Holland en Venom 2?

Hasta el momento, se desconoce si Tom Hollan estará en Venom 2.

Hasta el momento, se desconoce si Tom Hollan estará en Venom 2. Como recordarás desde que se dio a conocer que la segunda película de Venom saldría a la luz se empezó a rumorar que Tom Holland, el actor que interpreta a Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, aparecería para un cameo.

Según Geeks WorldWide, las negociaciones se encontraban en la primera etapa, sin embargo, oficialmente no se ha dicho si Peter Parker de Tom Holland saldría en Venom: Let There Be Carnage.

¿Qué significa Let There Be Carnage en español?

Let There Be Carnage significa en español “Que haya matanza”.

Let There Be Carnage, el nombre de Venom 2, significa en español “Que haya matanza”, sin embargo, la película en español se llamará “Venom: Carnage liberado”.

Internautas en Twitter han vuelto viral el estreno del tráiler de esta película y han inventado nombres curiosos para nombrar la nueva película.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado