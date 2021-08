Venom: Let There Be Carnage da nueva pista con su último póster oficial

Venom: Let There Be Carnage está a pocos días de estrenarse en los cines de todo el mundo, por lo que en el Instagram oficial de la película han compartido un póster oficial que posiblemente será el último previo al lanzamiento de la cinta.

Sin embargo, esta imagen nos ha dado una nueva pista de lo que probablemente veremos en la historia dirigida por Andy Serkis. En el póster vemos a Eddie Brock (Tom Hardy), pero también muestra a Cletus Kasady (Woody Harrelson) como huésped humano.

Este es el póster de la próxima película/Foto: Instagram

Pero lo sorprendente es en el lado de los personajes femeninos, con Anne Weying (Michelle Williams) y la llegada de Naomie Harris en su rol de la villana "Shriek". Así que este Póster de Venom 2, producida por Sony, sin duda ha generado mayor emoción entre los fans por lo que vivirán los personajes.

¿Cuándo se estrena Venom: Let There Be Carnage en México?

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Venom: Let There Be Carnage se estrenará en México el próximo 15 de octubre, así como en otros países. Recordemos que el lanzamiento del filme se había programado para septiembre.

Pero se retrasó debido a la pandemia, ya que aún con las vacunas, aún en muchas naciones hay rebrote del virus. Por lo tanto, Sony espera que con esta nueva fecha de estreno la película protagonizada por Hardy realmente tenga el éxito que se espera.

Especialmente ahora que la compañía y Marvel han lanzado el primer tráiler de “Spider-Man: No Way Home”, la cinta que podría agregar a su “Spider-Verse” al villano Venom, y con ello, aparecer junto a otros recordados rivales del Hombre Araña.

¿Qué relación tiene Venom con Spider-Man?

Los fans esperan que el simbionte esté en la nueva cinta de Tom Holland/Foto: Wipy

Una deformación descomunal y retorcida de Spider-Man, Venom es el resultado de un simbionte alienígena fusionado con un humano que guarda rencor contra Peter Parker. Esta combinación ha demostrado ser casi letal para el trepador de paredes en numerosas ocasiones.

El Simbionte se introdujo originalmente como un traje alienígena viviente en The Amazing Spider-Man # 252 (mayo de 1984), con una primera aparición completa como Venom en The Amazing Spider-Man # 300 (mayo de 1988).

De igual manera, hemos visto a Venom en la cinta “Spider-Man 3” que fue protagonizada por Tobey Maguire en 2007, por lo que el villano podría regresar al mundo del Hombre Araña, pero ahora teniendo al actor Tom Holland y a Tom Hardy.

