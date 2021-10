Venom 2 es ahora la segunda película más grande del 2021

Venom: Let There Be Carnage, conocida en Latinoamérica como Venom 2, se ha convertido en la segunda película más grande del 2021. De acuerdo a un nuevo informe que el sitio Exhibitor Relations compartió en redes sociales se revela que la secuela de Marvel cosechó gran éxito este fin de semana.

De acuerdo a dicho informe, la cinta dirigida por Andy Serkis ha ganado otros cinco millones de dólares logrando llegar a 190 millones, cifra suficiente para que pudiera superar a Black Widow y Fast and Furious 9, quienes obtuvieron 183 y 173 millones respectivamente.

La nueva entrega de Venom solo queda detrás de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, quien ha recaudado 221 millones en total.

Cabe destacar que dicha cifra no sorprende, ya que la primera película de Venom recaudó mil millones de dólares en taquilla. El éxito de esta segunda entrega se debe a la alta demanda de los fans, quienes quedaron fascinados con el giro que tomó la trama, lo cual ayudó a que lograra el mayor ingreso en taquillas desde el inicio de la pandemia.

¿Qué se sabe del Venomverse?

El director de la cinta asegura que el Venomberse llegará, pero tomará su tiempo.

En entrevista para el sitio Comicbook.com, el director y el protagonista Tom Hardy revelaron algunos detalles para el Venomverse. “Al cien por cien. Quiero decir, creo que hay mucho potencial para viajes realmente interesantes antes de que suceda el tipo de lo inevitable”, mencionó Andy Serkis.

Por otro lado, el director de la cinta le reveló al sitio ING que por el momento no está interesado en incluir a Spider-Man en la trama de Venom: “Mira, depende de cuándo quieras llegar allí, y también, cuál es el apetito… Si la gente quiere más historias de Venom, entonces, para que saltar directamente a Spider-Man, podrías estar perdiendo tantos grandes personajes de supervillanos en el medio de ahora y entonces”.

Sinopsis de Venom 2

Tal y como te informó La Verdad Noticias con anterioridad, Venom 2 nos muestra al actor Tom Hardy regresar para darle vida al simbionte alienígena, quien tendrá que enfrentarse a Carnage, el alter ego del asesino en serie Cletus Kasady y ahora su nuevo enemigo.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales