Venga la alegría quiere llenar el vacío que dejó Ingrid Coronado con nuevo conductor (FOTO)

Ingrid Coronado es una de las conductoras mexicanas más queridas por el público, y cuando se supo que abandonaría "Venga la alegría" los fans reaccionaron ante la triste noticia, pues la conductora llevaba alrededor de 10 años en el popular programa matutino.

Al parecer el hueco que dejó la conductora fue demasiado grande ya que acaban de anunciar la incorporación de un nuevo conductor.

Los fans de “Venga la alegría” expresaron su descontento cuando los ejecutivos del programa anunciaron que Anette Cuburú reemplazaría a Ingrid Coronado. La situación podría mejorar o empeorar con la noticia de que el nuevo conductor del programa es nada menos que Brandon Peniche, hijo del famoso actor Arturo Peniche, y como parte de la renovación del programa matutino, el joven conductor llegará a las pantallas a partir del próximo 7 de enero.

El año del conductor está lleno de sorpresas pues se sabe que probablemente antes de que finalice el 2018 se estrenará como papá, y cuando recibió la oferta de conducción no pudo ocultar su emoción y dijo lo siguiente:

“Hay oportunidades que no puedes dejar pasar, la conducción era un gran reto para mí y pude con él, ahora me siento emocionado por estar en este programa tan exitoso, con grandes compañeros, no puedo estar más agradecido, trabajo en lo que más me gusta”.