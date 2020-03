Venga la Alegría recibe a nueva conductora con ataques e insultos de los fans

Venga la Alegría recibió a Carmen Muñoz como su nueva conductora, pero los fans del programa de TV Azteca no le dieron una cálida bienvenida, por el contrario, fue atacado en redes sociales.

Del Instagram de Carmen Muñoz

Carmen Muñoz recibió varios ataque durante el segmento “Tuitazos de Venga la Alegría”, donde los fans y espectadores del programa de TV Azteca compartieron sus opiniones sobre el programa y la conductora.

La también conductora de “Enamorándonos”, Carmen Muñoz intentó tomar con buen humor el rechazo del público, además prefirió enfocarse en los espectadores que disfrutaron su ingreso a Venga la Alegría.

La respuesta de Carmen Muñoz antes las críticas fue “amenazar” con estar 14 horas seguidas al aire con Venga la Alegría de TV Azteca, en lo que supuestamente fue una broma sin rencor a los televidentes.

“Es que en mi casa no me quiere, entonces tengo que venir a trabajar, yo soy muy feliz aquí, yo sí me la paso bien ¿Tu no?, ¿Qué les parece si ahora estoy con ustedes lo doble? ¡14 horas de Carmen!”, afirmó Carmen Muñoz.

Carmen Muñoz en Venga la Alegría

Carmen Muñoz se unió al elenco de conductores de Venga la Alegría después de que Patricio Borghetti diera positivo a COVID-19, lo que provocó que él y otros conductores del programa de TV Azteca fueran reemplazados temporalmente para evitar contagios.

Fuera Carmen Muñoz — Erik Villanueva G. (@ERIKVILLGUZ) March 25, 2020

La llegada de Carmen Muñoz, como reemplazo de los conductores originales de Venga la Alegría, provocó que varios espectadores del programa de TV Azteca la acusaran de querer desplazar a Laura G en el programa.

“¡Ay no, Laurita! Tu sabes que tienes tu lugar aquí... yo no llegue como ´patroncita´ ni nada por el estilo, yo a conducir y a hablar que es lo que me gusta hacer” respondió Carmen Muñoz en su primera emisión de Venga la Alegría.