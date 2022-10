‘Venga la Alegría’ arremete contra Livia Brito por polémicos comentarios

Livia Brito desata la molestía de Flor Rubio por polémicos comentarios.

Livia Brito se ha convertido en una de las celebridades más polémicas en México y en un reciente encuentro con la prensa volvió a dar de qué hablar, luego de que se pronunció sobre la demanda que enfrenta contra un paparazzi, asegurando que ya la ganó y generando la molestía de los conductores de 'Venga la Alegría'.

En La Verdad Noticias te damos a conocer que la actriz además acusó a los medios de comunicación de ser los responsables de su mala imagen y aseguró que siempre “la linchan”.

Tales comentarios generaron la molestía de los conductores de “Venga la Alegría” quienes acusaron a la actriz de tener influencias muy poderosas.

Livia Brito recibe fuertes críticas por su actitud con la prensa

¿Qué dijo Livia Brito?

Livia Brito fue captada por diversos medios de comunicación, quienes se acercaron para entrevistarla y generó gran asombró que al ser cuestionada sobre la demanda que enfrenta por la agresión a un paparazzi, la actriz negó dicha acción, a pesar de que existen pruebas.

"Yo no lo golpeé. No te voy a contestar eso porque ese es un tema legal y ya se ganó el tema penal, y ganamos nosotros porque pues una imagen mía. Es mi derecho" dijo, a pesar de que la demanda aún continúa.

De igual forma se lanzó contra la prensa, asegurando que son los responsables de su mala imagen y haciendo burla al argumentar: "Ustedes no dijeron que ya no me iban a entrevistar, ¿por qué están aquí?"

Como era de esperarse su actitud causó la molestía de diversos medios, sobretodo de la conductora Flor Rubió, quién lanzó fuertes críticas en contra de la actriz, quién sigue triunfando en las telenovelas de Televisa:

"Me enferma que diga que no golpearon al paparazzi, es probablemente que en términos reales, ella no lo haya golpeada y la demandada es ella, pero sí lo golpeó su novio, lo dejó ensangrentado y le rompieron su equipo de trabajo, y como pareja tomaron la decisión de agredir” dijo y recalcó llamandola "descarada".

De igual forma la periodista señaló que Livia Brito debe de tener a alguien muy poderoso y es la razón por la cuál siempre tienen una mala actitud con los medios y no le preocupen sus problemas legales.

Te puede interesar: Livia Brito presume espectacular figura en ajustados pantalones

¿Quién es la pareja de Livia Brito en la actualidad?

Livia Brito y su novio fueron señalados de agredir a un paparazzi.

La actriz de origen cubano Livia Brito mantiene una relación desde hace varios años con el entrenador personal Mariano Martínez.

Fue en año 2020 cuando Livia Brito y su novio presuntamente golpearon a un paparazzi, al cual dejaron completamente ensangrentado y rompieron su equipo de trabajo y pese a las pruebas existentes la actriz ha salido bien librada de la pelea legal.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram