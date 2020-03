Venga la Alegría: Conductoras se unen al paro nacional "Un día sin mujeres"

Como parte del paro nacional "Un día sin mujeres", este 9 de marzo las conductoras de "Venga la Alegría" no estuvieron en la emisión de TV Azteca, debido a los feminicidios que han ocurrido.

Las conductoras de TV Azteca Cynthia Roríguez, Laura G, Anette Cuburu, Penélope Menchaca, Tábata Jalil y Kristal Silva, no se presentaron a trabajar en el programa "Venga la Alegría", pero al parecer algunos usuarios enviaron contundentes mensajes tras la ausencia de algunas presentadoras.

Las conductoras de "Venga la Alegría" se unieron al paro nacional "Un día sin mujeres", incluso en sus redes sociales compartieron poderosos mensajes como parte del "Día Internacional de la Mujer".

Los conductores de "Venga la Alegría", se presentaron con camisas en color morado para solidarizarse en apoyo al paro nacional "Un día sin mujeres" y en esta ocasión no estuvieron acompañados de las conductoras de TV Azteca, aunque aquella fotografía sin la presencia de las famosas, ha dividido opiniones en las redes sociales.

Conductoras de TV Azteca se unen al paro

Tal parece que por motivo del 9 de marzo, las conductoras de "Venga la Alegría", decidieron estar en su casas y no presentarse en el foro de TV Azteca para unirse al paro nacional "Un día sin mujeres", aunque algunos usuarios no dudaron en criticar a Laura G.

"Qué bueno así no esta la odiosa de Laura G", "Por fin #VLA sin Laura G", "Lo peor que entre mujeres generamos la violencia", "Se supone que no debemos de hablar mal de nosotras". Fueron algunos mensajes que compartieron los usuarios tras ver que las conductoras no se presentaron en "Venga la Alegría".

