Venga La Alegría de TV Azteca tendrá nuevo integrante, ¿regresará Tania Rincón?

‘Venga La Alegría’ se sigue renovando, y es que después de tanto tiempo, la lista de conductores se vuelve a ampliar con la integración de un nuevo personaje del medio artístico. A través de su cuenta de instagram oficial, el programa matutino de TV Azteca publicó que este lunes 27 de enero darán a conocer quién se unirá a la familia de VLA.

Posterior a la publicación, las y los fans comenzaron a especular sobre los posibles nombres de la o el conductor que se podría integrar a la televisora del Ajusco. Incluso muchos de los usuarios de redes sociales que son seguidores de la programación desean el regreso de la conductora Tania Rincón quien se salió del programa desde hace casi un año. También ha pedido el regreso del conductor Carlos Quirarte, puesto que consideran que tenía mucho carisma en la pantalla.

Carlos Quirarte y Tania Rincón, ex conductores de Venga La Alegría

No obstante, alguien a quien el público no les gustaría ver de nuevo en el programa de TV Azteca es a la conductora y modelo puertorriqueña, Vanessa Claudio; de acuerdo con los internautas, ella no hace falta en el programa Venga La Alegría. Posterior a su primer post, la producción de VLA compartió otra imagen donde se dejan ver las siluetas del posible conductor o conductora nuevo.

¿Quién será el nuevo integrante de 'Venga La Alegría'? (Fuente: TV Notas)

No sólo “Venga La Alegría” se renueva, también el programa “Hoy”

Al parecer, “Venga La Alegría” le esta copiando la idea al programa de Televisa, “Hoy”, de renovar a algunos de sus conductores. Ya que el matutino de Televisa también hará cambios en sus estrellas principales. No obstante, aunque ambas programaciones han sido competencia por años, y se han compartido conductores, aún no se sabe quiénes serán los nuevos integrantes.

“Venga La Alegría” lleva más de una década al aire, y ha tenido grandes conductores, reporteros y periodistas entre sus filas, por lo que él o la nueva integrante del programa matutino de TV Azteca ha dejado intrigado a todo el público quienes esperan sea una persona que le aporte mucho carisma y entretenimiento al matutino de revista.

